WIN5発売開始から15周年日本中央競馬会（JRA）は6日、「WIN5（5重勝単勝式勝馬投票券）」を今月25日から土曜日の競馬開催日でも通年で発売すると発表した。競馬ファンにも衝撃が広がっている。「WIN5」はJRAが指定する5つのレース全ての1着馬を当てる馬券。これまで原則として日曜・祝日の競馬開催日に発売を限定していたが、25日から通年で土曜日にも発売されることになった。JRAは公式サイトで「電話・インターネット発売を