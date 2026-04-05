元TOKIOの松岡昌宏（49）が5日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。記念グッズが壊れたファンに「形ある物なんてのは、いつかぶっ壊れる」と言い話す場面があった。

ファンクラブ限定のTOKIO30周年記念茶わんを割ってしまったというリスナーから「新たに漆塗りとして、ロゴは残しつつ、お茶わんが生まれ変わる工房でお願いすることにした」というメッセージが寄せられた。

すると、松岡は「すいませんね、そこまでしていただいて。そうして使いたいとおっしゃってくださるなら、そうやってやって使ってください」としつつ「ただ、TOKIOだった俺が言うんで、少しでも気が楽になってもらえればと思うんですけど、形ある物なんてのは、いつかぶっ壊れるんですよ」とキッパリ。

「物は言いようで、僕もよく言うじゃないですか。東山（紀之）先輩が飲んでいる時にちょっと粗相があって、誰かが倒してしまってグラスが割れた瞬間に“おめでとうございます！”って。“なんでおめでとうございますって言うんですか？”“これは厄落としなんだよ”って。僕はそれを子供の頃から聞いて育ってるんで。もし、このTOKIO 30周年記念のお茶わんが割れて、厄落としになったと思えば、こんなうれしいことはないんですよ」と話した。

「新しくしてもらって、また新しく生まれ変わって、また新たなお茶わん。形あるものはいつか壊れる。また新しいお茶わんを使って、またおいしいご飯を食べてください」と呼びかけた。