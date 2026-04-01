映画「ラ・ラ・ランド」などで知られる俳優のライアン・ゴズリングが、映画とテレビ界の重役に、義理の弟で俳優のカルロ・メンデスを雇うように呼びかけた。ライアンは3月21日に行われた主演の新作映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」のプロモーションイベントで、妻で女優のエヴァ・メンデスの弟であるカルロを宣伝したという。



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TikTokに投稿された当日の動画では、進行係が終了に向けてまとめようとしているところでライアンが突然、「ちょっといいですか？カルロ、どこにいる？ちょっと立って」と観客席にいたカルロを立たせ、「ここに監督は何人いる？手を挙げて。プロデューサーは？脚本家は？」「こちらはカルロ・メンデス。エヴァ・メンデスの弟です。彼は僕が出会った中で最も努力家の失業中の俳優で」「彼を雇ってください！彼にはその価値があります」と訴えている。



カルロは2024年公開の映画「ラブ・パートナー セックスに魅せられて」で主役を演じたほか、青春ドラマ「新ビバリーヒルズ高校白書」、シットコム「パークス・アンド・レクリエーション」などに出演した経験を持つ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）