街歩きからアウトドアまでこれ一つで完結！【カリマー】のリュックサックがAmazonで販売中！
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本格仕様の機能美を日常のスタイルに！【カリマー】のバックパックがAmazonで販売中！
ノートPCホルダーやオーガナイザーなど充実した機能を備えた多機能なバッグ。登山ザックのノウハウを活かした背負い心地の良さが特徴で、重い荷物もしっかりと支えてくれる。耐久性に優れた素材を使用しており、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンで頼りになる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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メインコンパートメントにはパッド入りのPCホルダーを内蔵している。衝撃から大切な機器を保護しながら持ち運べるため、通勤や通学での使用でも非常に安心感がある。
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フロント部分のポケット内には細かな小物を整理できるオーガナイザーを備えている。ペンやスマートフォン、鍵などを定位置に収納でき、バッグの中で迷子になるのを防ぐ。
本格的な登山リュックのようにウエストベルトが装備されており、肩への荷重を分散してくれる。必要ない時は取り外しも可能で、荷物の量に合わせて最適な背負い心地に調整できる。
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サイドにはボトルの収納に便利なストレッチメッシュポケットを配置している。移動中でもサッと飲み物を取り出せるほか、折りたたみ傘の収納場所としても重宝する設計だ。
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ノートPCホルダーやオーガナイザーなど充実した機能を備えた多機能なバッグ。登山ザックのノウハウを活かした背負い心地の良さが特徴で、重い荷物もしっかりと支えてくれる。耐久性に優れた素材を使用しており、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンで頼りになる。
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