【拡大画像へ】

小学館は、「名探偵コナン」の「トレーディンググラフィックコレクション2026」がもらえる書店ノベルティフェアを、4月8日ごろ発売予定の新刊108巻発売日より開催する。

本フェアは、「名探偵コナン」最新108巻が4月8日ごろに発売されることや、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が4月10日より公開されることを記念したもの。「名探偵コナン」のコミックス・書籍などの対象関連商品を購入するごとに、「トレーディンググラフィックコレクション2026」 (全8種)のいずれか1枚を貰うことができる。

「トレーディンググラフィックコレクション2026」は、作者である青山剛昌氏による「コナン」キャラクターたちのイラストカード。全8種のカードが全て銀のパッケージに封入されている。なお、コナンと萩原千速が描かれたカラーイラストはホログラム仕様の特別バージョンになっている。

□「WEBサンデー」書店フェア詳細ページ

コナン＆千速ノベルティ１

コナン＆世良ノベルティ２

千速＆重悟ノベルティ３

世良＆蘭＆園子ノベルティ４

由美＆苗子ノベルティ５

千速＆陣平＆研二ノベルティ６

少年探偵団＆阿笠博士ノベルティ7

コナン＆蘭ノベルティ８

銀パック

※フェア参加書店によって、対象商品は異なります。

※ノベルティの配布方法については購入前に書店店頭でご確認ください。

また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。