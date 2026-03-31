富士登山にかかる総費用はいくら？装備・交通・山小屋宿泊・保険まで完全試算

富士登山の費用は「装備」と「現地費用」の2つに分けて考える

富士登山にかかる費用は、大きく分けて事前に準備する装備費と、現地で発生する費用の2つに分かれます。理由は、登山は日帰り観光と異なり安全性を確保するための装備が必要になるためです。

ここでは、装備費と現地費用をそれぞれ整理します。まずは、総額のイメージを掴むところから始めましょう。



登山装備にかかる初期費用

登山初心者の場合、装備を一式そろえる必要があります。特に安全に関わる装備は重要であるため、妥協しないようにしましょう。装備のリストと大まかな費用相場は、以下の通りです。



【装備費（初期費用・1人あたり目安）】 ・登山靴：約8,000～2万円

・レインウェア：約5,000～1万5,000円

・リュック：約5,000～1万5,000円

・防寒着：約3,000～1万円

・ヘッドライト：約2,000～5,000円

・その他（手袋・帽子など）：約3,000～8,000円

合計約2万6,000～7万3,000円の試算です。決して安いとはいえませんが、身の安全を守ることを考えると妥当な投資です。すでに持っている装備がある場合は、もう少し費用を抑えられるでしょう。



現地で発生する費用の内訳

富士登山では、交通費や山小屋の宿泊費など、現地での支出も重要なポイントです。

登山口までの移動は、主にバスや車を利用するケースが一般的です。出発地によって差はありますが、首都圏からの往復費用の目安は下記を参考にしてください。



【交通費（1人あたり目安）】 ・高速バス：約5,000～8,000円

・電車+バス：約6,000～1万円

・車：約7,000～1万2,000円

※高速代・ガソリン代含む想定で試算しています

富士登山では山小屋に宿泊するケースが多く、費用の中でも大きな割合を占めます。次に山小屋を利用する際にかかる費用をまとめました。



【山小屋費用（1泊2食付き目安）】 ・宿泊費：約8,000～1万5,000円

・軽食・飲料：約1,000～3,000円

標高が高い場所では物資の運搬コストがかかるため、食事や飲料の価格もスーパーなどの小売店と比べると高い傾向にあります。安全対策や登山後の休息も含めて適宜利用しましょう。

また、登山にかかる細かい費用は以下の通りです。



【その他費用】 ・登山保険：約500～1,000円

・温泉：約500～1,500円

・下山後の食事：約1,000～3,000円

登山保険は万が一に備えるために加入しておくのがおすすめです。このように、登山最中にかかる費用だけではなく、その前後に発生する費用も考慮しておきましょう。



富士登山の総費用シミュレーション

ここまでの費用を合算すると、富士登山に必要な総額が見えてきます。ここでは、富士登山の総費用をシミュレーションします。



総費用（1人あたり目安）

1人あたりの総費用は以下の通りです。



【富士登山 総費用】 ・最低限プラン：約4万～6万円

・標準プラン：約6万～9万円

・フル装備プラン：約9万～13万円

※装備＋交通費＋宿泊＋食事＋その他費用込み

装備を新規で購入する場合は費用が大きくなるため、レンタルや既存装備を活用することで総額を抑えられます。



費用を抑えるためのポイント

富士登山の装備はすべて新品でそろえるのではなく、レンタルサービスを利用することで初期費用を削減できます。交通費は高速バスを利用することで比較的安く抑えられるため、ぜひ利用しましょう。

また、山小屋は早めに予約することで選択肢が広がるだけでなく、予算に合ったプランを見つけやすくなります。



富士登山は4万円台から可能だが準備次第で費用が大きく変わる

富士登山の総費用は約4万円から13万円程度まで幅があります。特に装備費と山小屋宿泊費が大きな割合を占めるため、事前準備が重要です。

費用を抑えたい場合はレンタルやバス利用を活用し、安全性を確保しながら計画を立てることが求められます。目的と予算のバランスを考えた上で効率よく準備を進めましょう。



出典

富士登山オフィシャルサイト

楽天トラベル

じゃらんnet

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー