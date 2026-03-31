兵庫県神戸市須磨区の市立小学校で、34歳の男性教諭と24歳の女性教諭が校内で不適切な関係を繰り返していた問題が発覚し、神戸市教育委員会は3月30日、当該の教諭2人に対し、停職6か月の懲戒処分を下したと発表した。

【写真】2019年、全国に衝撃を与えた“教師間いじめ”の舞台になった神戸市の小学校

処分の軽さにも疑問噴出

「2人は勤務中も含め、校内の複数の場所で性行為を行っていたとされます。教室や教具室に加え、廊下や更衣室など、生徒が日常的に出入りする場所も含まれており、場所を変えながら行為を重ねていた状況に、性風俗店の“イメクラのようだ”と指摘する声も上がっています。教育委員会は発覚後に聞き取りを行い、当事者の教諭は《そのような雰囲気になり、自制心が働かなかった》と説明したといいますが、この発言がさらなる批判を招く結果となりました」（スポーツ紙記者）

このニュースはXではまたたく間に拡散。子どもたちが日々を過ごす“学びの場”でのできごとに、多くのユーザーがショックを隠せない様子を見せている。

《ほんと動物的》

《使った場所のラインナップがすごい 教具室、教室、廊下、更衣室 イメクラかよw》

《教育の場を汚すなんて、通っている子どもたちが一番の被害者だよ…》

今回の報告からは、当事者の行為そのものに加え、処分の妥当性や学校側の対応にも厳しい視線が向けられている。ある教育関係者はつぎのように指摘する。

「教師の言動は子どもたちの価値観に影響を与えるため、子どもとの関わりに限らず、職員同士の振る舞いもふくめて模範であることが求められます。今回の事案に対する停職6か月という処分は軽すぎるのではないかとの声もあがっています。さらに、教頭が不適切な状況を把握して校長へ報告していたにもかかわらず、教育委員会への報告がなされず、結果的に内部通報によって発覚した経緯も明らかになりました。こうした初動対応の遅れには《隠蔽ではないか》との疑念も広がっており、保護者や地域の信頼を大きく損なう結果となっています」

こうした事態を受け、神戸市教育委員会は再発防止策として教職員への倫理研修の徹底に努めると説明しているが、根本的な解決につながるかは疑問だ。

「今回の問題は個人の資質にとどまらず、組織としてのチェック機能や報告体制の不備も浮き彫りにしました。現場の風通しを高め、内部通報が適切に機能する環境づくり、さらに管理職の危機意識の徹底など、組織全体での見直しが不可欠でしょう」（前出の教育関係者）

“子どもたちのための場所”であるはずの学校で起きた今回の一件。教育現場の倫理観と組織のあり方、そして信頼とは何かを改めて突き付けている。