川島明『ラヴィット！』リニューアル報道に改めて言及「これがすべての証明です」 ”卒業候補”は無事に回避
3月31日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、6年目に突入したことによる“リニューアル”について話題にあがった。
【写真】相席スタート山添から“卒業候補”と名指しされた芸人
冒頭のトークで、水田信二が「なんか『ラヴィット！』が、どう変わるんだろうって、ちょっと不安だったんですけども、大木さん見て安心しました」とにっこり。当のビビる大木は「うわさになっていたから（笑）。火曜日（の交代候補）は大木だろうって」と自虐を交えて笑い飛ばした。
MCの川島明が「芸人を減らすとか、勝手な報道されましたけど、大木さんがいるじゃないですか！これがすべての証明です」とコメント。大木は「ありがとうございます！春からもよろしくお願いいたします」と頭を下げていた。
6年目も変わらず、「日本でいちばん明るい朝番組」として『ラヴィット！』らしく笑いに満ちたラインアップを届ける。30日からの一週間は「ヒットチャート10」や「ご当地ドボンクイズ」「THEジャスト」など名物企画が続々。さらに朝から元気な場所に突撃する中継コーナー、スマホ1台でスタジオメンバーと一緒に遊べる視聴者参加型ゲーム、などなど新企画も届ける。
【写真】相席スタート山添から“卒業候補”と名指しされた芸人
冒頭のトークで、水田信二が「なんか『ラヴィット！』が、どう変わるんだろうって、ちょっと不安だったんですけども、大木さん見て安心しました」とにっこり。当のビビる大木は「うわさになっていたから（笑）。火曜日（の交代候補）は大木だろうって」と自虐を交えて笑い飛ばした。
6年目も変わらず、「日本でいちばん明るい朝番組」として『ラヴィット！』らしく笑いに満ちたラインアップを届ける。30日からの一週間は「ヒットチャート10」や「ご当地ドボンクイズ」「THEジャスト」など名物企画が続々。さらに朝から元気な場所に突撃する中継コーナー、スマホ1台でスタジオメンバーと一緒に遊べる視聴者参加型ゲーム、などなど新企画も届ける。