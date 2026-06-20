2026年夏、ラデュレと蜷川実花氏による待望のコラボレーションコレクションが登場します。テーマは「真夏のエデン」。鮮やかなフューシャピンクを基調に、光を浴びて咲き誇る花々や蝶が彩る幻想的な世界観が広がります。限定マカロンや焼き菓子、トートバッグ、ポーチに加え、アフタヌーンティーやパルフェまで展開。この夏だけの特別なラデュレの世界をご紹介します♡ 花々と色