デザインコンシャスな家電をリリースしているamadana（アマダナ）。最近はオーディオ製品に力を入れており、このたびスピーカー内蔵レコードプレーヤー「PR30」を発売しました。

Image: amadana

パーツもしっかり吟味

デザインはamadanaらしくシックにまとまっており、ブラックの木製ボディはどんなインテリアにもなじみそう。低域と高域2基ずつ、合計4発のスピーカー（各10W）が搭載されており、「Quad Balance Audio System」により、迫力と奥行きを兼ね備えた力強い音場を実現します。スタンドアローンでいい音を鳴らせるのは便利ですね。

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パーツにもこだわっており、ターンテーブルの回転盤は重厚感のあるダイカストアルミ合金製。交換針にはオーディオテクニカのATN3600LCを採用。回転数は33回転と45回転に対応していて、アナログ初心者にも扱いやすい仕様。あとピッチコントローラーも搭載されているのがなにげにうれしい。

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価格は4万6200円。ルックスも機能も高レベル。自宅でじっくりとレコードの音に親しみたいなら、こういう製品をチョイスしたいところです。

Source: amadana