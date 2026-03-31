2026年3月2日（月）から、『札幌市円山動物園』の新たな園内デジタルマップとして、『MapPenguin（マップペンギン）』サービスが開始されています。

『札幌市円山動物園』では、これまで紙媒体の園内マップを配布していましたが、来園者が「現在地と目的地を把握しづらい」という案内不足の課題を抱えていました。

画像：WWS

そこで導入されたのが『MapPenguin』。専用アプリをダウンロードすることなくスマートフォンから簡単に現在地や目的地までのルートを確認することができます。

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また、11言語への対応により、増加するインバウンド（訪日外国人観光客）の来園者も快適に利用できる環境が整備されるだけでなく、紙の園内マップを大幅に削減できるので、環境負荷の低減にも貢献しています。

さらに、当日の動物ガイドやイベントスケジュールもマップ上で確認できます。

詳細情報

札幌市円山動物園

住所：北海道札幌市中央区宮ヶ丘3-1

北海道Likers編集部のひとこと

ペーパーレス化による環境負荷低減と、11言語対応でインバウンドを含む来園者の利便性の向上を実現するデジタルマップ『MapPenguin』が登場！

今まで以上に『札幌市円山動物園』での過ごし方が充実しそうですね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】札幌市円山動物園がデジタルマップ構築・運用サービス「MapPenguin」を導入！2026年3月2日よりサービス開始しました - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

