【ガチャムク】4月2日「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」にコアラボアイテム登場！
4月2日は「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」。ガチャピン・ムックや仲間たちとコラボしたZOZOVILLA限定アイテムやブランドコラボアイテムが4月2日より販売される。
＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真9点）
2025年に一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、4月2日を「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」として正式に記念日制定。ガチャピン・ムックの誕生日である4月2日が、人とのつながりを思い、つながりの輪が広がるきっかけとなることを願って、ふたりの合言葉である「みんなともだち」からこの記念日を名づけた。
今年、2026年の「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」は、ポンキッキーズシリーズでおなじみのコニーちゃん、Pちゃん、ガーとムーなど仲間も加わり、「P-kies family（ピーキーズファミリー）」としてともだちの輪を広げていく。
ZOZOTOWN上のラグジュアリー＆デザイナーズゾーン「ZOZOVILLA」は、2025年に正式な記念日として登録された「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」にあわせて、ガチャピン・ムックとコラボレーションしたコレクション「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 in ZOZO」を、記念日当日である4月2日（木）よりZOZOVILLA限定で販売する。
ガチャピン・ムックの合言葉である「みんなともだち」をコンセプトにした本コレクションでは、幼児教育番組『ポンキッキ』シリーズから生まれた人気キャラクター「ガチャピン・ムック」「ゴー！ゴー！コニーちゃん！」「Pちゃん（アルファベッツ）」をデザインに落とし込んだ計35型のTシャツ・スウェットがZOZOVILLA限定で受注販売される。
また、「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」のコラボプロジェクトに参画する「Columbia」や「GAP」など7ブランドがガチャピン・ムックとコラボレーションしたアイテムも販売される。
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2025年に一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、4月2日を「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」として正式に記念日制定。ガチャピン・ムックの誕生日である4月2日が、人とのつながりを思い、つながりの輪が広がるきっかけとなることを願って、ふたりの合言葉である「みんなともだち」からこの記念日を名づけた。
今年、2026年の「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」は、ポンキッキーズシリーズでおなじみのコニーちゃん、Pちゃん、ガーとムーなど仲間も加わり、「P-kies family（ピーキーズファミリー）」としてともだちの輪を広げていく。
ガチャピン・ムックの合言葉である「みんなともだち」をコンセプトにした本コレクションでは、幼児教育番組『ポンキッキ』シリーズから生まれた人気キャラクター「ガチャピン・ムック」「ゴー！ゴー！コニーちゃん！」「Pちゃん（アルファベッツ）」をデザインに落とし込んだ計35型のTシャツ・スウェットがZOZOVILLA限定で受注販売される。
また、「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」のコラボプロジェクトに参画する「Columbia」や「GAP」など7ブランドがガチャピン・ムックとコラボレーションしたアイテムも販売される。
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