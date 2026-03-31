「マーリンズ４−９ホワイトソックス」（３０日、マイアミ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手はメジャー史上２人目となるデビューから４試合連続アーチはならなかったが、三回の第２打席で投手強襲の内野安打を放つなど４打数１安打１得点で勝利に貢献。チームも開幕４戦目で初勝利を挙げた。

第１打席こそ二ゴロに倒れたが、第２打席で投手強襲安打を放ち、メジャーデビューから４戦連続安打とした。その後、ヘイズの３ランなどで一挙４点を先制した。

四回、バルガスのグランドスラムで大量８点リードとなった２死無走者での第３打席はＡＢＳチャンレンジに成功してカウントを有利に進めるも、最後はフルカウントから空振り三振。第４打席は初球を打ち上げて左飛に倒れた。第５打席も初球の甘いフォーシームをフルスイングするもミスショットとなり、浅い中飛に終わった。

試合は村上の前を打ったバルガスがグランドスラムを含む１試合６打点の大暴れ。ドジャースで２４年途中までプレーし、昨年は１３８試合の出場で規定打席にも到達した。トレード移籍直後は首位を快走していたドジャースから低迷していたホワイトソックスへの移籍で敗れた後に苦しげな表情を浮かべていたバルガス。自らの手で価値ある１勝を呼び込んだ。

そして勝利のハイタッチでは村上がベンチ勢の先頭に立って引き揚げてくるナインを出迎えた。ここまではチームが敗れていたこともあり、なかなか白い歯をこぼすシーンはなかったが、この日は試合中に表情を緩める場面もあった。