ファンは『アベンジャーズ』スカーレット・ウィッチ／ワンダ・マキシモフの再登場に期待しているが、エリザベス・オルセンの発言を見ると、ほとんど期待できないかもしれない。

ワンダは（MCU）でアベンジャーズのメンバーとして重要な活躍を果たした後、ドラマ「ワンダヴィジョン」（2021）で独自の不思議な物語を展開。映画『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）で悲劇的な結末を迎えた。

かつてはアベンジャーズの重要な戦力となり、魅力あふれるキャラクターだっただけに、今後の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』での復活登場が待ち望まれている。しかしオルセンは米シカゴ開催のイベントで、今後のMCUプロジェクトについて尋ねられると「何も知りません」とコメント。「ワンダヴィジョン」の続編である「『ビジョンクエスト』は知っています。この半年でポール・ベタニー（ヴィジョン役）にお会いしましたので」と認めつつ、「他は何も知りません」と強調した。

どうやら、MCUの現状に追いついていないらしい。『シークレット・ウォーズ』について尋ねらると「その後にやるんですか？本当にわかんない。『シークレット・ウォーズ』は二つあるんですか？そういうわけではない？」と頓珍漢な回答。「今どういう状況なのかわからないんです。知らない方が安全かも。こういう時に口を滑らすことがないから。知らない方が良いです」と、いかなるプロジェクトにも関わっていない様子を話している。

オルセンはこれまでも、ワンダ役について「彼女を演じるのは楽しいから、寂しい。また戻ってきてほしい。再び演じる機会があるのなら、喜んで飛びつきます」とを見せていた。キャラクターの生死については「わからない」と語っている。

少なくとも、今後の作品でヴィジョンが再登場すれば、彼女の存在に触れる一幕もあるはずだ。「ヴィジョンクエスト」は現時点で2026年の配信予定とされている。

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