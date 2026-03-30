アマチュア最高峰のサッカーリーグ・JFLで初の大分ダービーが実現し今シーズンから参入したジェイリースFCと、リーグ15年目のヴェルスパ大分が対戦しました。

【写真を見る】JFL初の大分ダービー ヴェルスパが1点を守り抜き、ジェイリースに競り勝つ

JFL公式戦で初めての大分ダービーとなったメインスタンドには両チームあわせて1400人のサポーターが詰めかけました。

試合は前半3分、ヴェルスパがフリーキックのチャンスを得ると、フォワードの利根が頭であわせファーサイドへ。華麗なヘディングで先制します。

追いつきたいジェイリースは、前後半ともに相手を上回るシュートを放ちますが、ヴェルスパの堅い守備をこじ開けることができません。

試合はこのまま1ー0でヴェルスパ大分が勝利し。JFLの先輩として意地を見せました。

（サポーター）「初の大分ダービーということで見に来たんですけど、おもしろかったです」「お互い切磋琢磨しながら大分のサッカーを盛り上げていければと思うので、次対戦できるのを楽しみにしています」

両チームはこれまで天皇杯県予選で対戦していて、公式戦ではPKを含め3勝1敗でヴェルスパが勝ち越しています。