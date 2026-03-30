「あのお義父さまが…」小泉純一郎元首相がプロレス、相撲…滝川クリステルが明かす“意外な現在”

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。同番組の1時間スペシャルが、3月29日（日）に放送された。

ゲストには、小泉進次郎防衛大臣の妻で2児の母である滝川クリステルが登場。義父である小泉純一郎元首相と子どもたちとの微笑ましいエピソードを明かし、MC陣が衝撃を受けていた。

【映像】“じぃじ”小泉純一郎元首相の初孫対面シーンを初公開！

今回はゲストに滝川を招き、大臣の妻ならではの結婚までの衝撃秘話や、出産時のエピソードが明かされた。

さらに、義父・純一郎さんが孫と初対面したときの動画も公開。赤ん坊を抱いて目を細める“じぃじ”の姿に、「いやー素敵！」「初めて見る顔だ」と藤本と横澤は盛り上がる。

動画はこれだけでは終わらず、当時4歳の長男に純一郎さんが“ブーブークッション”のイタズラを仕掛けるお茶目な映像も披露された。

すっかり孫にデレデレな様子の純一郎さんを見たMC2人は、「（純一郎）じぃじは、ほかにどんな遊びをするんですか？」と滝川に質問。

すると滝川は「よくプロレス、相撲ごっことか。（子どもと）同じ目線になってやってたりしますね。あのお義父さまが」「ハイハイしたりとか」と答え、総理大臣時代からは想像できない様子に「ええーっ！」「ほんとメロメロなんですね」とMC2人は衝撃を受けていた。