川口春奈、“顔面”泥まみれのオフショット SNS「最高」「泥塗られても可愛いすぎる」「息できないぐらい泣きながら大爆笑」
俳優・川口春奈（31）が、29日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』春の2時間スペシャル（後7：00）に出演。同番組がインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。
【写真】“顔面”泥まみれ…川口春奈のオフ姿（2枚目）
川口は温泉同好会の“新弟子”として登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」の声。川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気満々。ニュージーランドの人気観光地・ロトルアを訪問。芸人たちに混じって温泉に入浴し、泥だらけ、さらに熱湯リアクションという貴重な姿を披露した。
さらにアクティビティでは、激流下りで絶叫。さらに、湖のサップ上でのボクシング対決では、「ビビってんのはそっちだろ！」「なんだよ！」と挑発。墨汁風船ゲームでは、顔を真っ黒にしながら、奮闘した。
芸人顔負けの体当たりロケにSNSでは「泥塗られても可愛いすぎる」「春奈さんの墨汁プレイ面白く、どれも良い顔されていて最高でした」「準レギュラーに」「息できないぐらい泣きながら大爆笑でした」「川口春奈さんマジで面白かったです」など大絶賛のコメントが寄せられた。
同番組は、TVerで見逃し配信。
【写真】“顔面”泥まみれ…川口春奈のオフ姿（2枚目）
川口は温泉同好会の“新弟子”として登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」の声。川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』なので！」とやる気満々。ニュージーランドの人気観光地・ロトルアを訪問。芸人たちに混じって温泉に入浴し、泥だらけ、さらに熱湯リアクションという貴重な姿を披露した。
芸人顔負けの体当たりロケにSNSでは「泥塗られても可愛いすぎる」「春奈さんの墨汁プレイ面白く、どれも良い顔されていて最高でした」「準レギュラーに」「息できないぐらい泣きながら大爆笑でした」「川口春奈さんマジで面白かったです」など大絶賛のコメントが寄せられた。
同番組は、TVerで見逃し配信。