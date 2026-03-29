神奈川県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング！ 2位「小田原城址公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、鮮やかなピンク色が景色を彩る光景が待ち遠しい今日このごろ。定番の桜並木から知る人ぞ知る静かな名所まで、春の情緒を存分に味わえる場所をピックアップしています。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「お城と桜を一緒に写真を撮りたいからです」（40代女性／京都府）
「お城の白い壁と桜の組み合わせが大好きで、特に小田原城は水堀に映る『逆さ桜』が絶景だと聞いているからです。製造業の仕事で神奈川方面へ行く機会もあるので、タイミングを合わせて復元された天守閣と桜が織りなす歴史的な風景を堪能したい」（30代男性／愛知県）
「小田原城址公園は歴史あるお城と桜を一緒に楽しめる点に魅力を感じました。観光も兼ねて行ける場所で、写真映えもしそうなので選びました」（40代女性／熊本県）
▼回答者コメント
「歴史的建造物と桜で和を感じられるから」（20代女性／茨城県）
「歴史ある神社の荘厳な雰囲気と満開の桜が調和し、参道や境内を華やかに彩る景色を楽しめるためです。特に段葛沿いの桜並木は見応えがあり、散策しながら春の風情を感じられる点も魅力だからです」（30代男性／埼玉県）
「駅からのアクセスがよく、お花見のあと小町通などで観光や買い物も楽しめるから」（40代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：小田原城址公園（小田原市）／57票復元された天守閣を背景に、約300本のソメイヨシノが咲き乱れる歴史情緒あふれる名所です。お城の白壁と桜のコントラスト、そしてお堀の水面に映る夜桜の美しさは息を呑むほど。小田原駅から徒歩圏内とアクセスも良く、県内外から多くの観光客が訪れる神奈川の春の顔です。
▼回答者コメント
「お城と桜を一緒に写真を撮りたいからです」（40代女性／京都府）
「お城の白い壁と桜の組み合わせが大好きで、特に小田原城は水堀に映る『逆さ桜』が絶景だと聞いているからです。製造業の仕事で神奈川方面へ行く機会もあるので、タイミングを合わせて復元された天守閣と桜が織りなす歴史的な風景を堪能したい」（30代男性／愛知県）
「小田原城址公園は歴史あるお城と桜を一緒に楽しめる点に魅力を感じました。観光も兼ねて行ける場所で、写真映えもしそうなので選びました」（40代女性／熊本県）
1位：鶴岡八幡宮（鎌倉市）／69票鎌倉を象徴する鶴岡八幡宮が1位を獲得しました。源氏池の周囲を彩る桜が水面にせり出す姿は、古都ならではの優美な景観を作り出します。また、参道である「段葛（だんかずら）」の桜並木も有名。歴史的な名刹を巡りながら、優雅な「鎌倉の春」を堪能できるスポットとして絶大な支持を得ています。
▼回答者コメント
「歴史的建造物と桜で和を感じられるから」（20代女性／茨城県）
「歴史ある神社の荘厳な雰囲気と満開の桜が調和し、参道や境内を華やかに彩る景色を楽しめるためです。特に段葛沿いの桜並木は見応えがあり、散策しながら春の風情を感じられる点も魅力だからです」（30代男性／埼玉県）
「駅からのアクセスがよく、お花見のあと小町通などで観光や買い物も楽しめるから」（40代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)