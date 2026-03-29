吉瀬美智子「秋までに髪を伸ばす予定」新ヘアスタイル披露「世界一似合う」「柔らかな雰囲気も素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の吉瀬美智子が3月28日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「大人の魅力が溢れてる」新ヘア披露
3月26日の投稿では「髪を切る暇もなく、伸び伸びヘア」とつづっていた吉瀬。この日の2つの投稿では「お仕事のために秋までに髪を伸ばす予定」「サイドと後ろが知りたいとのご要望にお応えして」とつづり、美容室でのカット後の写真を複数枚投稿。長めのショートヘアをベースに、赤みがかったブラウンカラーの髪のサイドと襟足をふんわりと整え、やわらかで洗練された大人のショートスタイルを披露している。
この投稿には「ショートカットが世界一似合う」「綺麗で見惚れちゃう」「柔らかな雰囲気も素敵」「美しさにさらに磨きがかかってる」「長めも楽しみです」「大人の魅力が溢れてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「大人の魅力が溢れてる」新ヘア披露
◆吉瀬美智子、新ヘアスタイル公開
3月26日の投稿では「髪を切る暇もなく、伸び伸びヘア」とつづっていた吉瀬。この日の2つの投稿では「お仕事のために秋までに髪を伸ばす予定」「サイドと後ろが知りたいとのご要望にお応えして」とつづり、美容室でのカット後の写真を複数枚投稿。長めのショートヘアをベースに、赤みがかったブラウンカラーの髪のサイドと襟足をふんわりと整え、やわらかで洗練された大人のショートスタイルを披露している。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿には「ショートカットが世界一似合う」「綺麗で見惚れちゃう」「柔らかな雰囲気も素敵」「美しさにさらに磨きがかかってる」「長めも楽しみです」「大人の魅力が溢れてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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