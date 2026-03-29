大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースが、ファンからの猛批判を受け、爐椶辰燭り価格瓩硫定に動いた。

話題となっていたのは、本拠地「ドジャー・スタジアム」内で販売されていた限定カップ入りの清涼飲料水。大谷らスター選手のユニホームがプリントされたこの商品は、当初７４・９９ドル（約１万２０００円）もの値が付いており、「ファンから金を吸い上げることで悪名高い（ニューヨークポスト評）」同球場を象徴する商品として大炎上。各方面から猛批判を浴びていた。

さすがにまずいと思ったのか、ドジャースサイドは２９日（日本時間３０日）までに、同商品の価格を６８・９９ドル（約１万１０６０円）まで値下げすることに。同商品は、購入当日に限り「このカップを持参すれば清涼飲料水のおかわりが可能」とのことだったが、現地スポーツコメンテーターのダレン・ロベル氏のポストによると「このカップを持参していれば、シーズンを通じて清涼飲料水のおかわりが可能になる」よう規則も変更されたという。

シーズンを通じ清涼飲料水が牋み放題瓩箸覆譴弌購入者にも一定のメリットが発生する。特にシーズンパス保持者にはお得なカップとなりそうだ。