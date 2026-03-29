ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」の優勝戦が２９日に行われる。ボートレースファン歴４８年の元天才ジョッキー・田原成貴氏（６７）は優勝戦１号艇に陣取る峰竜太（４０＝佐賀）に激熱エールを送った。

【田原成貴氏が熱く語る】優勝戦メンバーを見た穴党ファンのタメ息が聞こえてくる。どう考えてもイン逃げしか考えられない。それくらい１号艇の信頼度は高いが、私は別の意味で彼と心中したい。

峰竜太、４０歳――。押しも押されもせぬトップレーサー。今大会は２日目１１Ｒの４カドまくりで初白星を上げると、３日目１２Ｒに逃げ切り、４日目８Ｒはスタートでヘコんだインを冷静に叩いて３連勝を飾って予選トップ。準優１１Ｒも盤石の押し切りでポールポジションを手にし、ＳＧ７回目の優勝へ王手を懸けている。機力も仕上がり、Ｓも決まっている。もはや死角はないが、私が本命◎を打った理由は、闘志をむき出しにしていたかつての姿を取り戻してほしいからだ。

峰選手は今、多くの後輩を抱えている。近年では「師匠」という肩書も板につき、佐賀支部の若手からは憧れの存在として崇められている。その一方で、イチ選手としては、無双状態だった頃の闘志が薄れた気がしてならない。ピットでの立ち居振る舞いを見ていても、どこか「オレはもういいんだ」という気後れを感じていた。だが、私はそんな峰選手に言いたい。もう一度、キバを出せ、と…。

ＳＧ制覇目前で敗れて悔し涙を流し、初めて栄冠をつかんで感情を爆発させた若き日の姿。勝敗を超越したところで彼は闘っていた。もちろん若手を育成することも大事だが、まだまだ選手として爛ンギラギン瓩傍韻い討曚靴い里澄今大会の彼を見ていると、その忘れかけた魂を感じる。コレだよ、峰さん！ 今回だけは「師匠」を封印して、ギンギラギンの峰竜太を満天下に見せてほしい。その期待を胸に、今年最初のＳＧは彼と心中したい。