お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が、28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。過去に「アテンド」された経験を明かした。

小木を交えた3人で、サッカー日本代表の試合を観戦するため、東京・六本木の個室で飲み食いを始めたという。「そこのオーナーか店長かが部屋に入ってきて、『誰か呼びますか？ 寂しいですか？』って言われるわけ」と状況を説明。パーソナリティーを務める元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）は思わず「怪しい〜 何か怖い。芸能界」と反応した。

小木が「出た！と思って。例のやつだと思って。アテンド。俺もそういうの初めてだったわけ。でも、やってみたいと思ったわけ。どんな子が来るのかなと思って」と語ると、田中は「ヤダ〜」と露骨に反応した。

小木が「俺、言ったのよ。『この3人でね、ちょっと引きないし。無理ですよね、そんな今から呼ぶなんて』って。向こうが『いやいや、全然いけます』って。『全然大丈夫です、どんな子がいいですか？』って聞きに来るわけ」と説明すると、田中は「ヤダ〜本当にあるんだね、そういうの」と驚きの声を上げた。

その後、スタッフから「なかなか見つからなくて」と言われ、3往復したという。「最終的に、なら誰でもいいぐらいになったよ。この辺の近くにいる港区女子だったら誰でもいいって」と語るも、結局1人もアテンドされなかったという。

その上で小木は「そういう時って呼んだら来る？」と投げかけると、田中は「は？」と笑い飛ばした。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。