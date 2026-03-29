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この記事は2025年8月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

エアブラシで塗装をしてみたいけれど、機材の準備やメンテナンスが大変そう……。

そんな人に注目してほしいのが、コードレス電動スプレーガン「SPRITZ（スプリッツ）」です。独自のボトルシステムにより色替えは数秒で完了し作業中の洗浄も不要。エアブラシとしても使えるから、これから塗装を楽しみたい人にはぴったりかも。

期間限定のおトクなセールも開催されていましたが、終了も迫っていたのでぜひこの機会にチェックしてみませんか？

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コードレスだから缶スプレーのように塗れる

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「SPRITZ」の大きな特長がコードレス＆電動という点。好きな色や調色したものをスプレー缶のように縦横無尽に操れるため、小さなフィギュアから自転車や家具といったDIYまで幅広く対応できますよ。

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バッテリーは取り外しでき、1500mAhの容量で最大3時間の塗装が可能。数時間連続で塗る機会は少ないと思いますが、集中して連続作業したい場合にも助かるスタミナかと。

従来のエアブラシとしても使える

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「SPRITZ」がユニークなのは一般的なエアブラシとしても使える2Way仕様な点。本体がエアコンプレッサーになるので、繊細に塗りたいシーンにも応えてくれるでしょう。

洗浄不要で瞬間色替えを実現

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本製品で最も便利なポイントが色替えの早さ。一般的なエアブラシはノズル洗浄などが必要でしたが、動画のようにボトル交換だけでOK。使いたい色の数だけボトルを用意する必要はありますが、マルチカラーでガンガン塗りたいときにはかなり時短できそうですね。

3段階の噴射調整

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噴霧量は3段階で切り替え可能。グラデーションやぼかし塗装もしっかりできるそうですよ。

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重ね塗りに最適な速乾モードも搭載。クオリティとの調整は必要ですが、サッと塗りたいときには助かりますね。

プラモや3Dプリント、DIYで塗装シーンが多い人はぜひ「SPRITZ」で楽しんでみてください。

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Source: CoSTORY PreOrder