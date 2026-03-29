もちふわ食感＆和素材で春気分アップ銀座コージーコーナーの桜スイーツ3選

季節感あふれるスイーツがそろうコージーコーナーには、桜をテーマにした期間限定ケーキが登場しています。かわいらしい桜色のスイーツは、見た目もとてもキュートです。

今回は、お花見気分を先取りできる「さくらスイーツ3選」を紹介します。ティータイムにゆったり楽しみたいケーキや、手土産にもぴったりなマドレーヌなど、桜スイーツ好きなら見逃せないものばかりですよ。

口に入れたらふわっと桜が香る♡

●さくらと抹茶のモンブラン（496円）

桜と抹茶を組み合わせた、見た目も華やかな和風モンブラン。桜風味マドレーヌの上に粒あんと抹茶あんを重ね、ほろ苦い抹茶クリームを重ねた贅沢な構成です。

SNSには「さくら好き各位は絶対食べてくれ！」「え！？うんっまぁ！」と絶賛コメントが。仕上げに添えられた桜花の塩漬けがアクセントになり、甘さの中にほどよい塩味も楽しめます。

●さくらのケーキ（529円）

ふんわり軽い桜風味スポンジに、桜クリームと粒あんクリーム、甘酸っぱい苺をサンドした春限定ケーキです。さらに、求肥のもちもち食感がアクセントになり、カスタードが全体をまろやかにまとめています。

「和菓子と洋菓子の良いとこどり！」「いろんな味を感じられて最高においしい！」とSNSにコメントが。桜の香りと和素材のバランスが絶妙で、一口ごとに春を感じられる味わいで、毎年人気なのも納得の一品です。

●春のマドレーヌ（97円）

生地に国産の桜花ペーストが練り込まれていて、袋を開けた瞬間にふわっと広がる桜の香りが魅力。ひと口食べると、やさしく上品な甘さとともに、ほんのりとした桜の風味が広がります。

SNSには「うまい 何これ めちゃくちゃうまい」「ハマりすぎて15個買ってしまった...」といったコメントが。淡いピンク色の見た目も春らしく、お花見シーズンのおやつや手土産にもぴったり。「春のマドレーヌ」の詰め合わせにも入っていて、いろいろな味と一緒に楽しめるのも嬉しいポイントです。

コージーコーナーのさくらスイーツは、お花見シーズンのお供や、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりなラインアップ。さくら好きはぜひチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部