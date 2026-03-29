【高松宮記念 見どころ】春とともに訪れる、70秒のドラマ



パンジャタワー（c）SANKEI

春のスプリント王決定戦としてすっかり定着した高松宮記念。

3月の終わりという人間同様に競走馬も入れ替わりの多い季節に開催されるためか、このレースでGⅠ初制覇を達成した馬が多い。実際、開催時期が3月に替わった2000年以降の勝ち馬延べ26頭中、実に20頭がここで念願のGⅠ制覇を果たしている。

だが、歴代のチャンピオンがGⅠ初制覇に至るまでの経緯は様々。GⅠ初挑戦であっさりと逃げ切り新チャンピオンの座に就いたものもいれば、あくなき挑戦の末に王座にたどり着いたという馬もいる。

前者なら、明け4歳でGⅠ制覇を果たしたショウナンカンプ、セイウンコウセイ、ミスターメロディらが挙がる。

後者ならばGⅠ挑戦10度目で制したキングヘイロー、7歳にして王座にたどり着いたキンシャサノキセキ、そして（結果的に）ラストランでこのレースを制したファストフォースらがいる。

昨年のスプリントGⅠを制した2頭を含め、4頭のGⅠホースが参戦した今年の高松宮記念。

若き力で新スプリント王の座を狙うのが4歳の新鋭・パンジャタワーだ。

2歳時から父タワーオブロンドン譲りのスピードを武器に京王杯2歳Sで早々と重賞初制覇を果たし、父タワーオブロンドンとともに同一重賞制覇を達成。

3歳になると父が勝てなかったNHKマイルCで中団から抜け出して快勝。9番人気の低評価がウソみたいな快勝劇でGⅠホースの仲間入りを果たした。

3歳マイル王の座に就いたパンジャタワーが次に目指したのはスプリントの頂。

夏の札幌で行われたキーンランドCでは後にスプリンターズSを制するウインカーネリアンが直線で逃げこみを図る中、中団から上がり33秒9の末脚で突き抜けて勝利。まるで他馬が止まって見えるほどに切れる脚を武器に新境地を開拓した。

その後、矛先を海外に向けたパンジャタワーはオーストラリアの高額賞金GⅠゴールデンイーグルで5着、4歳の年明け緒戦で迎えたのはサウジアラビアでの1351ターフスプリント。ここも中団からよく伸びたが、5着に留まっている。

久しぶりに国内で迎えるビッグレース。父タワーオブロンドンはこのレースで大敗を喫しているが、息子パンジャタワーは鋭い末脚を武器にどんなレースを見せるだろうか。

若い馬にはまだまだ負けないと奮起するのが、スプリントGⅠの常連4頭。

いずれも7歳を超える高齢馬だが、まだまだ元気いっぱい。その中でも悲願のGⅠ制覇を目指すナムラクレアに注目だ。

現7歳世代と言えば、イクイノックスにドウデュース、そしてスターズオンアースなど実力馬がこぞって集まった近年トップクラスの強い世代。その中で最も早い時期から出世したのは彼女だった。

溢れんばかりのスピードを見せつけるかのように小倉2歳Sを制し、3歳夏には函館スプリントで古馬をも撃破。軽快なスピードを武器にスプリントGⅠを制するのは時間の問題かとも思われた。

だが、ナムラクレアはここからGⅠの壁に跳ね返される。

スプリンターズSは3歳から4年連続で挑戦して［0・0・3・1］。4歳の春から3年連続で挑み続けた高松宮記念は3年連続2着。それもすべて勝ち馬とは0.1秒差以内の接戦だった。

3歳夏の函館スプリントS以降、GⅡ以下のレースでは［4・2・1・2］、GⅠでは［0・3・3・2］。GⅠで掲示板を外したのは芝1600mのヴィクトリアマイルだけという堅実な成績を残している。

キャリア11度目のGⅠ挑戦となる今回は彼女にとってのラストラン。鞍上には慣れ親しんだ浜中俊が帰ってくる。今度こそ彼女は念願のGⅠタイトルを手にすることはできるだろうか。

勝ち馬の移り変わりが多い高松宮記念で、連覇を果たしたのはキンシャサノキセキのみ。

スピードキング争いでの連覇はかなりの至難の業であることを示しているが......そんな難業に挑むのが、サトノレーヴである。

今年で7歳の古豪ながらキャリアはまだ16戦と言うようにデビューは3歳4月、重賞初挑戦となった阪急杯は5歳だったようにかなり遅咲き。

この年の夏に北海道で重賞2連勝を飾り、満を持してスプリンターズSでGⅠ初挑戦、初制覇を狙うも直線で伸びずに7着完敗。その勢いは完璧に封じ込められてしまった。

しかし、一度挫折したことでサトノレーヴは目を覚ました。

香港遠征でジョアン・モレイラと出会うと、香港スプリントで3着に好走。明け6歳緒戦で挑んだ昨年の高松宮記念ではナムラクレアとの競り合いを制して勝利。

新たなスプリント王の座に就くと、モレイラとともに世界各国のスプリントGⅠに挑み、チェアマンズSP、クイーンエリザベス2世ジュビリーSでともに2着に入るなど実績を残した。

あれから1年。逞しさを増した7歳のサトノレーヴは1年ぶりの勝利を挙げて、史上2頭目の高松宮記念連覇でスプリント王の座を確固たるものとするのか。

新たな頂を目指す若者、連覇を狙う王者、そして悲願のGⅠ制覇を目指す古豪――今年の高松宮記念もまた、記憶に残る激闘が春の中京で見られることだろう。



■文／福嶌弘