服のサイズは「合わない方がいい」 コーディネートが上手くなる「着るだけ」テクニック





女性らしさも引き立つ「メンズ服」 選び方とこなし方

ウィメンズの服にはない、直線的なシルエットや、身体が泳ぐようなサイズ感。この「余白」こそが、かえって女性特有の華奢さを際立たせ、媚びない甘さを演出。「サイズが合わないから着ない」のはもったいない。むしろ「サイズが合わないからこそ可愛い」。この逆説的なアプローチこそ、カジュアルを洗練させる近道。







「上はゆるく・下は細く」の好バランス



メンズサイズ特有のたっぷりとした丈とそでは、気になるヒップラインを隠すにも便利。下は細く、上半身を「ゆるく」することで対比的にボトムラインが引き締まり、脚を細く長く見せるスタイルアップ効果が手に入る。素材感のあるフィッシャーマンズニットなら、のっぺりしがちなALL黒でも、重く見えない奥行きを演出。ボトムはブーツにINして、すっきりタイトにまとめて。







ガーリーなスカートを「着やすくする」メンズのブルゾン

端正なハイネックに、トップス的に使える短め丈。ハンサムにもカジュアルにもふれる紳士なブルゾンは、あらゆるテイストを許容する名脇役。前を閉めてハイネックシャツっぽくアレンジ。着方でいっそうハンサムに寄せると、直球でフェミニンなチュールスカートを大人っぽく落とし込める。ブルゾンにハリ感があることで、シャープな印象もキープ。







トップスINもぴったり似合う「メンズのデニム」

細くもなく太くもない、まっすぐでクセのないメンズのデニムのウエストをキュッとベルトで絞って穿く。メンズサイズだから自然と股上に余裕もでき、「これみよがしなハイウエスト」にならない。どんな服にも合わせやすい濃紺だから、カラーボーダー＆シューズの合わせもバランスよく着地。







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