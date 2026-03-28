さらば・東ブクロ「今までこんなこと感じたことなかった」辞めたいレギュラー番組を告白、スタッフへの不信感を暴露

3月27日、お笑いコンビ・さらば青春の光のYouTubeチャンネル『さらば青春の光 Official YouTube Channel』が更新され、《東ブクロ＆カカロニ栗谷『垂流的雑談のススメ』#62「ブクロが正直やめたいレギュラー番組」》が公開された。動画内で東ブクロがレギュラー出演する番組への不信感を率直に語り、注目を集めている。

番組中盤、視聴者からの「会社で嫌われていると感じる時はありますか？」という質問をきっかけに話題が展開。東ブクロは「辞めたいレギュラー番組があんねん」と切り出し、栗谷が「やぁー危ないな」と動揺する場面があった。

「東ブクロさんは『今までそんなこと感じたことなかったんや』と語り、『仕事がいただけている状況が有難い身分でこんなこと言うのもあれなんやけど』と前置きしつつ、スタッフの対応に違和感を抱いていることを明かしました」（芸能ジャーナリスト）

そのうえで、問題の番組が『正直サミット』（TOKYO MX系）であることを明かし、内容や共演者には不満はないとしながらも、スタッフの対応について語った。

「リモート打ち合わせでは相方の森田哲矢さんのみに確認が行われ、そのまま終了の流れとなり、自身には何の確認もなかったといいます。同席していたにもかかわらず意見を求められなかったことで、軽視されていると感じたようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

さらに、台本では自身の発言は一言のみで、そのセリフのカンペが出されないこともあったと明かした。また、YouTube上の番組関連動画でも、ほとんど映っていないように見えるサムネイルになっていたと語っている。

「収録前の打ち合わせがなかったことや、ゲスト変更の共有がなかったことも重なり、不信感が積み重なっていったといいます。加えて、番組公式Xの宣伝投稿でなりすましアカウントがタグ付けされていたことにも言及し、『これくらいの芸人なんやろなと思ってるのかな』と率直な思いを語っていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

こうした発言を受け、視聴者からは

《ブクロさんの言ってる事、凄い納得できる。ブクロさんがここまで言うなんて、余程の事だと思った》

《ここまでブクロさんが感じてしまうほどに2人に差を付けるなら初めから森田さんだけにオファーすればいいのにね》

《2人の冠的な番組なのにサムネが森田さんだけなのマジでめちゃくちゃ気になってました》

といった意見が上がっている。

東ブクロは、同番組が全12回ですでに収録を終えていることに触れつつ、「次があっても下りると思います」と語った。一方で「シーズン2にしれっと出てたら笑てほしい」と冗談を交える場面もあった。

番組スタッフ側はどのような対応をとるのかーー。