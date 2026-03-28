お気楽領地運営ファンタジー最終回放送記念、初の全話無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』を最終回放送翌日の３月29日（日）午後３時より初めて全話無料一挙放送する。
『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』は、小説投稿サイト「小説家になろう」で連載され、「オーバーラップノベルズ」より刊行中の、赤池宗によるライトノベルが原作の異世界ファンタジー作品。侯爵家の四男として異世界に転生した少年・ヴァンが、“役立たず”とされる生産系魔術を武器に、辺境の小さな村の領主として少しずつ村を発展させていく物語が描かれている。ものづくりの力を活かした街づくりや領地経営や個性豊かな仲間たちとの出会いを通して、名もなき村が次第に大きく発展していく過程が魅力の本作。異世界スローライフと領地経営ファンタジーが融合した作品として人気を集め、2026年１月よりTVアニメが放送されるなど、注目を集めている。
このたび「ABEMA」で決定した『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』初の全話無料一挙放送では、３月28日（土）の最終回放送を記念し、その翌日３月29日（日）午後３時より、最終回まで全12話を無料一挙放送。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
なお、最終回は３月28日（土）夜10時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。放送後１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作委員会
『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』は、小説投稿サイト「小説家になろう」で連載され、「オーバーラップノベルズ」より刊行中の、赤池宗によるライトノベルが原作の異世界ファンタジー作品。侯爵家の四男として異世界に転生した少年・ヴァンが、“役立たず”とされる生産系魔術を武器に、辺境の小さな村の領主として少しずつ村を発展させていく物語が描かれている。ものづくりの力を活かした街づくりや領地経営や個性豊かな仲間たちとの出会いを通して、名もなき村が次第に大きく発展していく過程が魅力の本作。異世界スローライフと領地経営ファンタジーが融合した作品として人気を集め、2026年１月よりTVアニメが放送されるなど、注目を集めている。
なお、最終回は３月28日（土）夜10時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。放送後１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作委員会