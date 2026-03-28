400以上のクラスを自宅で無料体験！ ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」

記事ポイント 2026年3月20日〜4月5日の17日間、400以上のヨガクラスが完全無料で受講可能全国から厳選された40名のプロ講師がオンラインで集結「春バテ」対策に特化した快眠ヨガやリカバリープログラムを提供 2026年3月20日〜4月5日の17日間、400以上のヨガクラスが完全無料で受講可能全国から厳選された40名のプロ講師がオンラインで集結「春バテ」対策に特化した快眠ヨガやリカバリープログラムを提供

ヨガタウンが、日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」を開催しています。

2026年3月20日（金・春分の日）から4月5日（日）までの17日間、「ウェルネス・リカバリー」をテーマに400以上のクラスが完全無料で楽しめます。

ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」

イベント名：YOGAWeek 2026 春分テーマ：ウェルネス・リカバリー 〜春の心身を整える17日間〜開催期間：2026年3月20日（金・春分の日）〜4月5日（日）開催形式：オンライン（PC・スマホ・タブレット対応）参加費：無料（要事前登録）対象：ヨガ初心者から経験者まで、年齢・性別不問クラス数：400以上（ライブ配信＋アーカイブ視聴）参加講師数：40名

アジア最大級のヨガの祭典「ヨガフェスタ」を運営するヨガタウンが手がける本イベントは、春特有の「だるさ」「眠気」「疲労感」、いわゆる「春バテ」に悩む現代人に向けた心身のリカバリーを提案しています。

寒暖差による自律神経の乱れや新年度のストレス、花粉症が重なる3〜4月は、心身が最もリカバリーを必要とする季節です。

YOGAWeek 2026 春分では、誰でも自宅から参加できるウェルネス体験を通じて、春の不調に応えるプログラムを展開しています。

これまでのYOGAWeekには延べ12,000名が参加しており、日本最大級の無料オンラインヨガイベントとして認知されています。

快眠・リカバリープログラム

全体の約30％を占める快眠・リカバリー系クラスでは、「ヨガニドラ（究極のリラクゼーション）」や「快眠のための夜ヨガ」を中心に、質の高い睡眠をサポートするプログラムが充実しています。

寝つきの悪さや夜中の覚醒、朝のだるさといった春特有の睡眠トラブルに対して、科学的アプローチとヨガの知恵を組み合わせた内容となっています。

そのほか、自律神経を整えるリストラティブヨガや呼吸法とメディテーションのクラスも用意されています。

多彩なプログラム構成

全国から厳選された40名のプロインストラクターが、初心者から経験者まで対応する多彩なクラスを担当します。

朝ヨガ・エナジー系（全体の約25％）には、目覚めの太陽礼拝やマインドフルネスヨガ、エナジーフローヨガがラインナップされています。

ボディメイク・体幹系（約25％）では、体幹トレーニングヨガやダイエットフローヨガ、肩こり・腰痛改善ヨガを受講できます。

ビギナー・やさしいヨガ（約20％）には、はじめてのヨガ、シニアヨガ、キッズヨガ、マタニティヨガが含まれており、年齢や経験を問わず参加できます。

すべてのクラスはライブ配信に加えてアーカイブ視聴にも対応しているため、17日間いつでも好きなタイミングで受講が可能です。

本イベントは、2026年9月に開催予定の「第23回ヨガフェスタ横浜2026」（パシフィコ横浜）のプレイベントとしても位置づけられています。

400以上のクラスが完全無料で開放されており、自分のペースで「春バテ」対策を始められる構成が特徴です。

快眠プログラムから朝ヨガ、体幹トレーニングまで幅広いジャンルが揃い、心身のリカバリーを総合的にサポートする内容となっています。

PC・スマホ・タブレットに対応しており、自宅のリビングからすぐに参加できます。

YOGAWeek 2026 春分の紹介でした。

よくある質問

Q. YOGAWeek 2026 春分の参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

事前登録が必要ですが、400以上のすべてのクラスを無料で受講できます。

Q. ヨガ初心者でも参加できますか？

A. 初心者向けの「はじめてのヨガ」やシニアヨガ、キッズヨガなど、経験を問わず参加できるクラスが全体の約20％用意されています。

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