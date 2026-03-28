3月の代表ウィークで渡英し、スコットランド代表、イングランド代表と戦う日本代表。まずはハムデン・パークでスコットランドと相見えることになる。



森保ジャパンが前日練習を行うなか、感動の再会があった。解説員として現地へ渡った元日本代表の中村俊輔氏と、スコットランド代表DFキーラン・ティアニーが約20年ぶりの再会を果たしたのだ。『THE Scottish Sun』などが伝えている。





かつてセルティックの英雄であった中村氏から、スパイクを贈られた幼き日のティアニーというエピソードは有名だ。中村氏は「私があなたにブーツを渡す動画が私の国で拡散されました。とても嬉しかったです」と語ると、ティアニーも「僕も同じです。ブーツはまだ家に置いてありますよ」と返した。中村氏はその日、ティアニーを選んだ理由は「その日最高の選手ではなかったかもしれないけど、もっとも勤勉で情熱的な選手だったからです」と明かした。ティアニーはそのときの興奮について次のように語っている。「ブーツをもらったときは本当に感謝しました。すごく幸運だと感じたし、興奮しました。次の日、それを学校に持っていって、友達みんなに見せびらかしたんです」ティアニーは以前、「彼は僕のヒーローだった」と語っていた。そんなティアニーもやがて成長し、セルティックでプレイすることになる。憧れの英雄との再会には、特別な感慨があったに違いない。