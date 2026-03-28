「こりゃ怖えわ」「普通に強い」強豪ノルウェーを撃破！ 日本代表とW杯で戦うオランダにネット震撼「CK取らせたら終わる」「勝てる未来が見えない」
オランダ代表は現地３月27日、国際親善試合で北中米ワールドカップ欧州予選６戦全勝の強豪ノルウェーと対戦。２−１で逆転勝利を飾った。
24分に先制許したオランダだったが、35分に同点に追いつく。トゥーン・コープマイネルスの右CKに反応したフィルジル・ファン・ダイクが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
さらに後半に入って52分には、鮮やかなカウンターから勝ち越し弾を奪取。敵陣でボールを奪ったコディ・ガクポのパスを受けたデンゼル・ドゥムフリースの折り返しにティジャニ・ラインデルスが右足でネットを揺らした。
そんなオランダと、森保ジャパンは北中米W杯のグループステージで対戦する。そのため日本のファンもこの試合に注目しており、SNS上では以下のような声があがった。
「オランダ手強いな」
「日本がオランダに勝てる未来が見えない」
「普通に強い」
「高くて堅い上に上手い選手も多い」
「セットプレー対策しないとやられる」
「日本はCK取らせたら終わる」
「こりゃ怖えわ」
互いにベストメンバーではなかったとはいえ、その強さに驚いたファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファン・ダイクの高打点ヘッド弾＆ラインデルスの逆転ゴール
24分に先制許したオランダだったが、35分に同点に追いつく。トゥーン・コープマイネルスの右CKに反応したフィルジル・ファン・ダイクが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
さらに後半に入って52分には、鮮やかなカウンターから勝ち越し弾を奪取。敵陣でボールを奪ったコディ・ガクポのパスを受けたデンゼル・ドゥムフリースの折り返しにティジャニ・ラインデルスが右足でネットを揺らした。
そんなオランダと、森保ジャパンは北中米W杯のグループステージで対戦する。そのため日本のファンもこの試合に注目しており、SNS上では以下のような声があがった。
「オランダ手強いな」
「日本がオランダに勝てる未来が見えない」
「普通に強い」
「高くて堅い上に上手い選手も多い」
「セットプレー対策しないとやられる」
「日本はCK取らせたら終わる」
「こりゃ怖えわ」
互いにベストメンバーではなかったとはいえ、その強さに驚いたファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファン・ダイクの高打点ヘッド弾＆ラインデルスの逆転ゴール