Cygamesは、「ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR『THE STAGE』in TOKYO」を6月20日、21日の2日間、東京・有明アリーナで開催すると発表した。あわせてキービジュアルと出走者、特設サイトを公開し、チケットの最速先行受付を開始した。

同イベントは「ウマ娘」の世界観を体感できるライブイベントシリーズの最新公演。開場は両日とも15時30分、開演は17時を予定している。

出演者（出走者）も公開され、DAY1にはMachico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）らに加え、アーモンドアイ役の石原夏織、ラヴズオンリーユー役の久保田未夢らが名を連ねる。初出走としてレッドディザイア役の関根瞳、フォーエバーヤング役の海弓シュリ、エピファネイア役の千賀光莉なども出演する。

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2日間、有明アリーナで開催

DAY2には上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）らが登場。DAY1に続き石原夏織（アーモンドアイ役）らが両日出演するほか、ロゴタイプ役の郄橋美空、ローズキングダム役の菊池ゆりな、ルーラーシップ役の海野水玉ら新たな出走者も発表された。

チケットはアリーナVIP席をはじめ、SS席、S席、女性専用席など複数種を用意。グッズ付きチケットにはイベント限定Tシャツやボブルヘッドドール、ライトボックスなどが付属する。最速先行受付期間は、3月27日から4月17日まで。

また、特設サイトでは記念グッズのラインアップを公開。事前予約・会場受取サービスでの販売や、出走者の公式缶バッジ（制服Ver.）の事前販売も開始された。

「ウマ娘 プリティーダービー」は実在の競走馬をモチーフにしたキャラクターが登場するクロスメディアコンテンツで、ゲーム、アニメ、音楽ライブなど多角的に展開されている。今回の東京公演はワールドツアーの一環として実施される。