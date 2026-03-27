重ねなくても「絵になるトップス」合わせ方に悩まない「1枚でさまになるデザイン







「重ねるのがもったいない」デザイン性のある細身

コートやアウターを脱ぎ、コーディネートに軽さが出る季節。まず新調したいのは、レイヤードに頼らずともさまになるトップス。デザインを効かせることで、ミニマルなサイズでももの足りなさはなし。レイヤードしなくてもバランスがいい、優れた見た目をえりすぐり。







ストレートな甘さのパフスリーブ×総レース

白レーストップス／MANOF １枚で着ても安心感のある、密着度をおさえた凹凸のあるレース生地。パフスリーブのおかげで、二の腕部分もほっそりと。







お堅いポロに隙を生む短丈のふわふわ

グレーえりつきモヘアニット／クラネ（クラネデザイン） 短丈かつ細身のシルエットのポロニットは、かしこまらずリラックスしすぎないあんばいに着地。キレイめもカジュアルも似合う質感は、あいまい色のグレーとも好相性。







パールの瞳が輝く珍しいカニモチーフ

チャコールカニ柄ニット／NKNIT コンパクトなシルエットと落ち着いたカラーなら、ユニークなモチーフも都会的に。瞳の部分は上品な淡水パールで表現。







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