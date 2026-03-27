【夜々へインタビュー】ありのままの自分に戻れる！？1stアルバム『0:00』は心を癒すお薬♡

アルバムのタイトルにも掲げた楽曲「0:00（れいじれいれいふん）」のなかで、夜々（よよ）は「時計が鳴く十二の鐘 ほら役を脱ぎ捨てる時間だよ」と歌いかけました。昨日から今日へと変わる境界線をまたぐ深夜0時。自分にいちばん素直になれる時間に寄り添ってくれる、そんな楽曲への思いを語ってもらいました。読み応えのあるロングインタビューです。

夜々ってどんな人？

夜々さんにロングインタビュー！アルバム『0:00』を聴いた方が、ありのままの自分に戻れたらうれしい

「本当の自分、ありのままの自分に戻っていいよ」という気持ちを込めたというアルバム『0:00』。どんな思いを込めたのか、その熱い気持ちが伝わってきました。 Question 夜々さんも、真夜中になるほど、素直な自分に戻れるのでしょうか？ 真夜中って、街は静かで少し寂しい気持ちもありますが、誰にも見られていないからこそ、ふっと肩の力が抜けていちばん自分と向き合える時間だと私は思っています。 昼間は無意識にONモードの自分だったり、いろんな役を演じている気がしますけど、0:00を過ぎた頃には、それを1枚ずつ脱いでいけるような感覚があって……。 だからこの曲には、「本当の自分、ありのままの自分に戻っていいよ」という気持ちを込めました。 Question 真夜中って心が騒ぎます。夜々さんも、そうなることは多いですか？創作するのも、遅い時間帯のほうが多いのでしょうか？ あります！自分と一番素直に向き合える時間だからこそ浮かび上がってくる気持ちや感情があると思います。 うれしかったことも、少し切なかったことも、自分のリラックスできる好きなもので囲まれたお部屋の中にいると、ゆっくり溶けていく気がします。 創作も、メロディーが夜に浮かんでくることが多いです。 Question 深夜にひとりで過ごす夜々さんって、どんな人ですか？ 昼はけっこう活発で元気ですが、夜の時間は少し落ち着いて過ごすのが好きなタイプです。 好きな音楽をかけながら、お気に入りのお香を焚いて身体をほぐしたり、ストレッチしたり。 そういう時間が自分にとってすごく大切だなと思います。 Question 夜、いつもどんな風に部屋で過ごしているのでしょうか？ あたたかい色の間接照明だけをつけて、時間があるときはエプソムソルトを入れてゆっくりお風呂に入ったり……。 お香が好きなんですが、お風呂から上がったら、好きな香りを楽しみながらリラックスする時間にしています。 お気に入りは、APFRのBurbsとHEMのチャンダンです。 最近は、ホットアイマスクをしながら眠りにつくのがお気に入りです！心が整う感じがして、すごく大切な時間です。

好きな人のことを考える時間は、甘いけどほろ苦いカフェインみたい

Question 真夜中ほど心が迷宮に陥り、気持ちが落ちてしまうことがよくあります。夜々さん、そんなときはどう対処していますか？ そういうときは無理に明るくなろうとしないようにしています。 「今日は少しさびしい日だ」って受け入れて、自分でその感情を認めてあげます。 そんなときは、素直に今の気持ちを抱きしめて、自分が好きな食べ物を食べて機嫌をとったりします。 私の場合は、お寿司が多いですね（笑）。 Question 好きな人に思いを巡らせることは、夜々さんにとってどんな心のカフェイン（刺激）になっているのでしょうか？夜中に飲むとしたらなんですか？ 好きな人のことを考える時間って、ちょっと甘いけどほろ苦いカフェインみたいだなと思います。 まだ認めたくなくて眠れなくなるけど、心がときめいているのは気づいていて、それも嫌じゃないというか……。 夜に飲むなら、私はホットココアが好きです（笑）。 Question 夜々さんのなかで「恋をする」って、どんな意味を持つのでしょうか？ 恋ってときめいたり、ワクワクしたり、うれしかったり、不安になったり、独り占めしたくなったり、やきもちやいたり、胸がぎゅっと苦しくなったり……。 そういう揺れ動く気持ちってとても人間らしくて、でもそのときにしか感じられない感情だからこそ、自然と歌にしたくなります。 私は恋をすると、自分の新しい一面に気づける気がします。こんなに誰かを想うんだとか、こんなことでうれしくなるんだとか。 反対に、自分があんまり好きじゃない自分に出会えるとも思っています。 恋する気持ちは、自分の心を改めて深く知れるきっかけのようなものだと思います。

心の景色がウソみたいに変わる瞬間があると、音楽って魔法みたいと思う

Question アルバム『0:00』には、夜を舞台にした楽曲を多く収録しています。その理由がなんですか？ 夜は、私自身の感情が一番素直になるときで、昼の世界が少し静かになって、自分の心の声がよく聞こえる時間だと思っています。 だから、自然と夜を舞台にした物語が多くなった気がします。 Question 夜々さんは、「このアルバムが、眠る前のちいさな魔法になりますように」と言葉を寄せています。音楽の魔法に気づいたきっかけは？ 音楽はいつも私の人生に寄り添ってくれました。楽しいときももちろん、悲しくて苦しかったときもです。 なんども、本当になんども音楽に救われた経験があります。 たった1曲で、されど1曲で、たった数分で、されど数分で、心の景色がウソみたいに変わる瞬間があるんだと知ったとき、音楽って魔法みたいだなと思いました。 Question 4月4日には、渋谷WWWでワンマン公演も控えています。どんな思いを胸に、いつもステージに立っているのでしょうか？ 私が音楽で救われたぶん、届ける側として、その日まで頑張って生きた人が少しでも心をほどいて「今日も生きていたらいいことあったな」と思ってもらいたいです。 音楽を通して、ライブの場を通して「大丈夫だよ」って抱きしめられたらうれしいです。

このアルバムを聴きながら、そのひとときがありのままの自分に戻れる時間になればうれしい

Question アルバム『0:00』は、どんな1枚になりましたか？どんなシチュエーションで聴くのがオススメですか？ 私が出会ってきた方々や、見てきたいろいろな景色があって今の私がいるので、この『0:00』は等身大の今の夜々を体現するアルバムになったと思います。 1日を終えて帰路に着く帰り道でこのアルバムを聴きながら、そのひとときがありのままの自分に戻れる時間になれればうれしいです。 Question 夜々さんが理想とする素敵な一夜の過ごし方は？ BPMがゆったりな音楽を聴いて、好きな香りに包まれながら今日あったうれしいことを考えて、リラックスして心がふわっと軽くなる。 そんな時間を過ごせたら理想です。 Question 夜々さんは、健康美容ヲタクだとも聞きました。夜に心がけている健康や美容はなんですか？ メイクが好きななので、「ちゃんと落とす」こともすごく大切にしています。 あとは、身体をほぐしてあげること。 一日中たくさん歩いてくれた足にも、作業してくれている手にも、たくさん考えてくれている頭や心も、今日もありがとうって気持ちでほぐしてあげて、なるべくリラックスすることを心がけています。 夜は身体も心も回復する時間だと思うので、自分を優しく労わるようにしています。 Question 夜々さんにとっていちばんの心のデトックスはなんだと思いますか？ 「感情を溜め込まない」ことだと思います。 大人になると感情的になることってあまりいいと思われないですが、自分の感情に蓋をして日々を過ごしたことで、どんどん心が欠けてしまった経験があって……。 だからこそ、自分の本当に思っている気持ちにウソをつかず、その気持ちを自分が認めてあげる。これがいちばんのデトックスだと思います。 だから私は、よく泣きます（笑） 。 Question Rayは「365日可愛くなりたい女の子のための情報」を届けています。夜々さんの可愛くなれる情報はなんですか？ 自分が好きな自分でいることが、すごく大事だと思います。 まつ毛がいっぱい上がっているのが好きなら、とことん上げる！濃くて赤いリップが好きなら、季節問わず塗っちゃう！涙袋がキラキラしているのが好きなら、たくさんグリッター塗っちゃう！とか。 ときめくもので自分を固めていくと、それだけで自然とキラキラして見える気がします。 Question 夜々さんが「自分が輝いているな」と思えるのはどんなときですか?自分を輝かせるためのアドバイスは？ 「Love myself」！自分が1番、自分を愛してあげる！ こちらは、私の今年のテーマです。完璧じゃなくても、どんな自分でも受け入れてあげる。自分にとって心地のいい自分で入れるように心がけています。 Question 最後に、Ray WEB読者にメッセージをお願いします！ 夜って、ドキドキするし、寂しくなる時間でもあると思います。そんなときに、私の音楽がそっと寄り添える存在になれたらうれしいです。 そして、みなさんの毎日が、あたたかい光で優しく灯されますように！

夜々の最新情報はコチラ！

夜々 'Ray' Official Music Video RELEASE 夜々 1sアルバム『0:00』 3,410円（税込）WPCL-13733 なんと、収録曲に「Ray」という楽曲があります。なんだか親近感を覚えてしまいます。 ＜収録曲＞

1.0:00

2.Lonely Night

3.Coffee

4.YOU

5.Gravity

6.I Hope

7.Let go

8.Nonsense

9.Gloomy

10.センセーショナル少女

11.Ray

- Bonus Track -

12.Lonely Night（Acoustic ver.） 配信はこちら LIVE 夜々 1st ONE-MAN LIVE "Time For Unlimited" 2026年4月4日（土） OPEN 16:00 / START 17:00 会場：渋谷WWW チケット料金：前売 5,000円（税込/ドリンク代別）／当日 6,000円（税込/ドリンク代別） 企画／制作：クラウドナイン／LIFE 協力：ワーナーミュージック・ジャパン SNS Instagram YouTube TikTok X PROFILE 夜々 よよ●2月17日生まれ／シンガーソングライター。 透明感のある歌声と目を惹くビジュアルでミステリアスな雰囲気を醸し出し、夜々の世界観を表現した楽曲は唯一無二の存在感を放っている。 アーティスト名の「夜々」は、暗闇の中でも誰かに寄り添える存在でありたいという

願いが込められている。 2025年1月にワーナーミュジック・ジャパンよりメジャーデビュー。「Ray」も収録の1stアルバム『0:00』が2026年3月4日にリリース。 撮影／rai（amana inc.）

RayWEB編集長 影山和美