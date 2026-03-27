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BANK ACADEMYが解説、2026年の投資で勝つカギ。暴落時は「感情に左右されない」マイルールが必須

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が「【保存版】2026年に投資でやるべき12選を総まとめ！資産を増やすならこの1年が超大事」を公開した。2026年の投資環境を見据え、相場急落への備えから新NISAの活用法まで、資産形成に欠かせない12のポイントと、「迷ったら新NISAでいい」という優先順位の考え方を提示している。



今年、米国で中間選挙が行われる2026年11月に向け、「政治的不透明感などから歴史的に弱気相場の傾向」があるという。動画では、相場の下落時に備え、感情に流されずにスポット投資を行うためのマイルールを事前に決めておくことの重要性を指摘した。具体例として、直近のピークから10%下がるごとに資金の4分の1ずつを投資する手法を紹介している。また、世界的なインフレで「現金の価値が目減りしていく時代」のヘッジ手段として、ポートフォリオへのゴールド追加も検討事項に挙げた。



中盤では、新NISAやiDeCoなど各種制度の活用法へ議論が移る。新NISAの積立額に関して、複利効果の大きさをシミュレーションで示しつつも、「無理に積立額を増やすと大抵長続きしない」と述べ、少額からでも気長に続けることを推奨。成長投資枠の併用や、旧NISAの非課税期間終了に伴う対応にも注意を促した。さらに、iDeCoと新NISAの優先順位については、60歳までの資金ロックという制約を懸念し、「迷ったら新NISAでいい」と断言している。



終盤は、運用管理の最適化とマインドセットに焦点が当てられた。クレジットカード積立のポイント還元率の変更に備えた再確認や、証券会社が提供するスマートフォン向け資産管理アプリの活用といった実務的な対応を喚起。長期運用の極意として、日々の相場変動に一喜一憂せず、投資していること自体を忘れるほどの「気絶投資」の考え方が重要であると語った。



相場の不確実性が高まる環境下において、事前に投資のルールを定め、制度を正しく理解して淡々と運用を継続することが、資産を育てる王道であると結論づけている。変化の激しい時代に、自身の投資戦略を冷静に見直すための重要な気づきとなる解説である。