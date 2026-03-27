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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【ソニー･ホンダの「アフィーラ」が開発中止】2026年2月の新車販売ランキングTOP50位まで! 新型デリカD:5がまさかの順位に?! 車に絶対欲しい装備は?【日刊自動車新聞×クルマラジオ】」を公開した。ソニー・ホンダモビリティによるEV「アフィーラ」の開発・発売中止の速報をはじめ、2026年2月の新車販売ランキングなどを解説した。



冒頭では、ソニー・ホンダモビリティが世界的なEV需要の大幅な縮小などを踏まえ、電動化戦略を見直した結果、「アフィーラ」第1弾および第2弾モデルの開発と発売を中止すると発表したニュースを取り上げた。すでに予約した顧客には予約金が全額返金される。ワンソクTube氏は昨今のEV市場の動向に触れ、「アフィーラが出たところで売れていたかどうかは不透明」とし、「傷口が広がり手遅れになる前に外科的手術を行ったという意味では、正しい判断だったんじゃないか」と独自の見解を述べた。



続いて、日刊自動車新聞のデータを基に2026年2月の新車販売ランキングを紹介した。上位は軽自動車が独占し、1位はホンダ「N-BOX」（1万8507台）、2位はスズキ「スペーシア」（1万4441台）となった。一方、登録車ではトヨタ「ヤリス」が前年同月比26.0%減、「カローラ」が同32.0%減と落ち込んだが、メーカーの供給制約による受注停止が原因だと分析した。また、三菱「デリカD:5」が同46.3%増の3378台を記録し、21位に躍進したことにも注目した。



後半の「クルマ掘り下げトーク」では、「車に絶対欲しい装備」をテーマに視聴者からの声を紹介した。シートヒーターやシートベンチレーション、電動パーキングブレーキなどを求める声が多数寄せられ、この投稿には「アダプティブハイビームが便利だった」「シートヒーター。ムーヴとかはつかないとダミーボタンになっていて目立つからつけたい」などのコメントが寄せられた。次回の動画では「あなたの推しメーカーは？」をテーマに意見を募集しており、クルマ選びの参考として今後の配信もチェックしたい。