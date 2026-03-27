サーティワンの期間限定キャンペーンとして「スーパーマリオギャラクシー×サーティワン」を開催！

『スーパーマリオギャラクシー』の世界を表現した新作フレーバーや、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ケーキなど限定メニューが登場します☆

サーティワン「スーパーマリオギャラクシー」キャンペーン

開催期間：2026年4月1日 （水）〜5月7日（木）

店舗：サーティワン店舗

サーティワンと、40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズを発売する任天堂のNintendo Switch(TM)向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを開催！

今回のコラボレーションでは、『スーパーマリオギャラクシー』の世界を表現した新作フレーバーが発売されます。

さらにコラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ケーキなど、この時期だけの魅力的な限定メニューがラインナップ☆

4月の新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円（税込）

『スーパーマリオギャラクシー』の輝く銀河と冒険のワクワク感をイメージしたコラボフレーバーが新登場！

ダークブルーはわたがし味のコットンキャンディ風味アイスクリーム、スカイブルーは塩味がアクセントの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトは甘酸っぱい洋梨風味ソルベです。

この3色で表現した輝くギャラクシーの世界に、新開発されたワクワク感溢れるパワースター型菓子をプラス。

「甘さ×しょっぱさ×酸味」の未知の組み合わせが絶妙な味わいで、スプーンが止まらない不思議なフレーバーです。

ダブルでおすすめの組み合わせ

新作フレーバーと一緒に楽しめる、ダブルのおすすめ組み合わせを紹介。

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルにできます。

マスクメロン

相性抜群のフルーツダブルに変身！

コットンキャンディの味わいも優しくマッチします。

ベリーベリーストロベリー

フルーツ好きにはたまらない「ベリーベリーストロベリー」

ストロベリー果肉とピューレの組み合わせたアイスクリームです。

スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ

価格：スモールダブル 510円（税込）／ レギュラーダブル 760円（税込）

『スーパーマリオギャラクシー』の世界観をイメージした限定ダブルカップ！

「マリオ」「ピーチ」「キノピオ」「ロゼッタ」がデザインされたAのデザインと、

『スーパーマリオギャラクシー2』に登場する「ヨッシー」と「マリオ」の冒険の様子がデザインされたBのデザインです。

今だけの限定デザインカップで、新作フレーバーやお好きなフレーバーをダブルで楽しめます。

※お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べます

※カップは選べない場合もあります

コラボキャンペーン限定ダブルカップ A

煌めく星々と、「マリオ」「ピーチ」「キノピオ」「ロゼッタ」をプリントしたカップ。

わくわくする『スーパーマリオギャラクシー』の世界観が表現されたデザインです。

コラボキャンペーン限定ダブルカップ B

元気いっぱいな「マリオ」と「ヨッシー」を描いたカップも登場。

ポップなデザインがかわいいダブルカップです。

ロゼッタ スペシャルダブルカップ

価格：スモールダブル 680円（税込）／ レギュラーダブル 930円（税込）

「ロゼッタ」と「マリオ」、「チコ」、ほうき星の天文台がデザインされたスペシャルダブルカップ。

「ロゼッタ」の王冠ピックと、コロンとしたサイズ感がとってもかわいい「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付いてきます！

チャームはミニシリコンリングと金具付きなので、ペンケースなどにも付けられます。

ミニシリコンリングを外せばポーチやファスナーにも付けられます。

※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べます

※チャームはスプーンから外した状態で渡されます

ダブルカップ注文でオリジナルステッカープレゼント

「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を購入すると、ここでしか手に入らない「グランドスター型 シャインステッカー」がもらえます！

2026年4月1日（水）のキャンペーンスタートから全国31万枚限定です。

※なくなり次第終了

スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー

価格：580円（税込）

『スーパーマリオギャラクシー』に登場する、「マリオ」の多彩なアクションや変身姿を楽しめるサンデーです。

好きなアイスクリームに、ホイップクリーム、アラザン、「チコ」のデザインチョコをトッピング。

さらに、全6種類の「マリオ」のピックからランダムで1種が付いてきます。

どれがついてくるかはお楽しみです。

カップについているスリーブは、食べ終えた後シールとして楽しめます。

※好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を1コ選べます

スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー

価格：1,340円（税込）

「マリオ」と「ヨッシー」「ロゼッタ」がまるで宇宙を旅しているような、ダブルサンデー。

好きなアイスクリームの上にはホイップクリーム、「チコ」がデザインされたアイシングビスケットやキラキラの銀箔シュガー、星型チョコ、キャラクターピックがトッピングされます。

カップはたくさんの「チコ」がデザインされています。

さらに、洗顔時や家事のときに付ければ手首に流れる水をキャッチできる、マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付いてくるスペシャル仕様！

カップに付けてもかわいい優れものです。

※好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を2コ選べます

※スリーブはカップから外した状態で渡されます

スイーツギャラクシーセット

価格：スモール 2,990円（税込）／レギュラー3,550円（税込）

エコバッグサイズ：ヨコ 約30.5cm ×タテ 約51cm

『スーパーマリオギャラクシー』の冒険の舞台やキャラクター達が箱やカップにデザインされ、好きなアイスクリーム8コが選べるスイーツギャラクシーセット。

このセットには、ゲームに登場する「ロゼッタの絵本」のアートを使用した「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」が付いてきます ！

エコバッグの表と裏には絵本の中のページがデザインされており、畳むと絵本型に収納ができる、かわいくて実用的なグッズです。

※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を8コ選べます

※価格は店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です（税抜価格は異なります）

※一部店舗では価格が異なります

※すべての商品は、なくなり次第終了です

スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でチェックインすると、オリジナルコラボステッカーをプレゼント

キャンペーン期間中、サーティワンの店舗で『スーパーマリオギャラクシー』コラボメニューを購入された方限定のプレゼントも実施。

スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」を行うと「オリジナルステッカー」がもらえます。

※本イベントのチェックインは、ニンテンドーアカウントの「国/地域」が「日本」の方が対象です

※受け取り方法：お会計時「GPSチェックイン」後、「景品の受け取り」画面を店舗スタッフに見せてください

※期間中1日1回まで、サーティワンのいずれかの店舗でチェックイン可能です

※プレゼントは、1アカウントのGPSチェックインにつき１枚になります

※なくなり次第、配布を終了します

『スーパーマリオギャラクシー』の世界がアイスクリームで楽しめる、楽しいコラボキャンペーン！

「スーパーマリオギャラクシー×サーティワン キャンペーン」は、2026年4月1日（水）から5月7日（木）までの期間限定で開催です。

※Nintendo Switchは任天堂株式会社の登録商標です。

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