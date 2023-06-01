26日午後7時すぎ、東京・東池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターで、女性店員が突然、男に刃物で刺されました。刺された女性はその後、死亡しました。

喜入友浩キャスター

「東京・池袋のサンシャインシティです。入り口の前には救急車が止まっていますが、午後7時すぎ、この中にあるポケモンセンターで、女性店員が男に刃物で刺されました」

事件は午後7時20分ごろ、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」で起きました。

110番通報

「ポケモンセンターで暴れている人がいる」

サンシャインシティにいた人

「警察警察みたいな叫んでいる人がいました。人がとにかく焦っているじゃないが、一斉に逃げていくような感じで走っていた」

捜査関係者などによると、サンシャインシティの2階にあるポケモングッズなどを販売するショップで、20代くらいの女性店員が突然、20代くらいの男に刃物で刺されたということです。女性は病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。

犯行直後とみられる男を見たという人は…

事件発生時に店にいた客

「私は逃げるタイミングだったが、振り返ったときに、服に血がついている人がいて、その人が制止するかたちで、黒いTシャツの男の人がレジのあたりで暴れているように見えた。一瞬だった」

Q.返り血を浴びた方は店員？

事件発生時に店にいた客

「店員。制服を着ているので」

Q.場所はカウンター？

事件発生時に店にいた客

「15台くらいレジがあって、一番奥側で物音がして、逃げてきた人もそこから始まっていたので」

Q.物音は？

事件発生時に店にいた客

「最初は物がすごく倒れたのかなって。ドカンって感じの音だった。高く積み上げられたものが崩れるような音だったので」

そして、警察が来たあとも…

事件発生時に店にいた客

「男の方の叫び声、わーとか聞こえたり、警察が制止する声は1回ずつ聞こえた。外国の人が警察にレクチャーしているときに首元をさすしぐさをしていたので、刃物で首を刺したんじゃないか」

防犯カメラの映像には、男が店に入った直後にカウンターの中に入り、女性を刺す様子が写っていたといいます。

その後、男はカウンターの中で自らの首のあたりを刺したといいます。男もその後、死亡しています。現場からは、血痕がついた凶器とみられる刃物のようなもの1本が見つかっています。

事件直後、商業施設の中はパニック状態だったといいます。

事件発生時に店にいた客

「（人の）流れに沿って逃げていたが、中のポールもなぎ倒されるくらいパニック状態で逃げてきた。パニックで叫びながらみんな逃げている状態」

Q.避難を呼びかけたのは？

事件発生時に店にいた客

「最初に声をあげたのは外国人。『ヘルプ』って、『助けて』って声と一緒に近くにいた人は『逃げて』、日本人も『逃げて、走って』って」

事件発生時に店の近くにいた人

「警察官がさすまたと盾2個を持って最初に入ったのは見た。とてもショックな気持ちと驚きが隠せない」

Q.事件前は店の人の数は？

事件発生時に店の近くにいた人

「春休みだからすごく混んでいたし、スタッフも普通の平日よりは多くて、普段の休日くらいスタッフはいたのかな」

事件発生から1時間ほどが経った午後8時15分すぎ、現場に次々と捜査員が到着し、鑑識作業などに向かっていました。

喜入友浩キャスター

「午後10時になりました。事件発生からまもなく3時間となりますが、建物の中には多くの警察官の姿があり、捜査が続いているもようです」

警視庁は男について、女性に対する殺人の疑いで調べています。