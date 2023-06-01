東京・池袋 ポケモンセンターの女性店員が男に刺され死亡 商業施設はパニック状態に【news23】
26日午後7時すぎ、東京・東池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターで、女性店員が突然、男に刃物で刺されました。刺された女性はその後、死亡しました。
喜入友浩キャスター
「東京・池袋のサンシャインシティです。入り口の前には救急車が止まっていますが、午後7時すぎ、この中にあるポケモンセンターで、女性店員が男に刃物で刺されました」
事件は午後7時20分ごろ、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」で起きました。
110番通報
「ポケモンセンターで暴れている人がいる」
サンシャインシティにいた人
「警察警察みたいな叫んでいる人がいました。人がとにかく焦っているじゃないが、一斉に逃げていくような感じで走っていた」
捜査関係者などによると、サンシャインシティの2階にあるポケモングッズなどを販売するショップで、20代くらいの女性店員が突然、20代くらいの男に刃物で刺されたということです。女性は病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。
犯行直後とみられる男を見たという人は…
事件発生時に店にいた客
「私は逃げるタイミングだったが、振り返ったときに、服に血がついている人がいて、その人が制止するかたちで、黒いTシャツの男の人がレジのあたりで暴れているように見えた。一瞬だった」
Q.返り血を浴びた方は店員？
事件発生時に店にいた客
「店員。制服を着ているので」
Q.場所はカウンター？
事件発生時に店にいた客
「15台くらいレジがあって、一番奥側で物音がして、逃げてきた人もそこから始まっていたので」
Q.物音は？
事件発生時に店にいた客
「最初は物がすごく倒れたのかなって。ドカンって感じの音だった。高く積み上げられたものが崩れるような音だったので」
そして、警察が来たあとも…
事件発生時に店にいた客
「男の方の叫び声、わーとか聞こえたり、警察が制止する声は1回ずつ聞こえた。外国の人が警察にレクチャーしているときに首元をさすしぐさをしていたので、刃物で首を刺したんじゃないか」
防犯カメラの映像には、男が店に入った直後にカウンターの中に入り、女性を刺す様子が写っていたといいます。
その後、男はカウンターの中で自らの首のあたりを刺したといいます。男もその後、死亡しています。現場からは、血痕がついた凶器とみられる刃物のようなもの1本が見つかっています。
事件直後、商業施設の中はパニック状態だったといいます。
事件発生時に店にいた客
「（人の）流れに沿って逃げていたが、中のポールもなぎ倒されるくらいパニック状態で逃げてきた。パニックで叫びながらみんな逃げている状態」
Q.避難を呼びかけたのは？
事件発生時に店にいた客
「最初に声をあげたのは外国人。『ヘルプ』って、『助けて』って声と一緒に近くにいた人は『逃げて』、日本人も『逃げて、走って』って」
事件発生時に店の近くにいた人
「警察官がさすまたと盾2個を持って最初に入ったのは見た。とてもショックな気持ちと驚きが隠せない」
Q.事件前は店の人の数は？
事件発生時に店の近くにいた人
「春休みだからすごく混んでいたし、スタッフも普通の平日よりは多くて、普段の休日くらいスタッフはいたのかな」
事件発生から1時間ほどが経った午後8時15分すぎ、現場に次々と捜査員が到着し、鑑識作業などに向かっていました。
喜入友浩キャスター
「午後10時になりました。事件発生からまもなく3時間となりますが、建物の中には多くの警察官の姿があり、捜査が続いているもようです」
警視庁は男について、女性に対する殺人の疑いで調べています。