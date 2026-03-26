BTOパソコンメーカーのサイコムが、Intelの新デスクトップ向けプロセッサー「Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズ」搭載モデルの販売を3月26日より開始した。

【画像あり】新CPUを搭載したモデル3種

今回ラインナップに追加されたCPUは、「Intel Core Ultra 7 270K Plus」、「Intel Core Ultra 5 250K Plus」、「Intel Core Ultra 5 250KF Plus」の3モデルだ。

標準搭載機種として、デュアル水冷システムを搭載したゲーミングPC『G-Master Hydro Z890』、同じくデュアル水冷のクリエイティブPC『Lepton Hydro WSZ890』、高品質プレミアムPC『Premium Line Z890FD』の3機種が用意される。

いずれもIntel Core Ultra 7 270K Plusを搭載し、メモリはDDR5-5600 32GB（16GB×2）、ストレージはNVMe SSD 1TBを備える。このほか、シリーズモデル各機種でもCPU選択によるカスタマイズ搭載が可能となっている。

『G-Master Hydro Z890』はマザーボードにASRock Z890 Steel Legend WiFi、グラフィックにNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載し、価格は499,550円（税込）から。

『Lepton Hydro WSZ890』は同じくASRock Z890 Steel Legend WiFiをマザーボードに採用し、グラフィックはNVIDIA GeForce RTX 5080、OSはWindows 11 Proで、566,240円（税込）から。

『Premium Line Z890FD』はASUS Z890 AYW GAMING WIFI Wをマザーボードに、NVIDIA GeForce RTX 5070をグラフィックに搭載し、462,780円（税込）からとなる。

なお、4月13日まで開催中の「春の新生活応援キャンペーン2026」期間中は、送料無料のほか、デュアル水冷PC「Hydroシリーズ」が一律30,000円引き、静音PC「Silent Masterシリーズ」が一律20,000円引き、ゲーミングPC「G-Masterシリーズ」（G-Master Hydroを除く）が一律20,000円引きで購入できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）