「花粉症ツライ、、」→【ハニーズ】にいいのある！ ガバッと羽織るだけ♡「優秀カーデ」

「花粉症がツライ……」と、外出が億劫になりがちなこの季節。そんな憂鬱な気分を晴らしてくれそうな「優秀カーディガン」が、【ハニーズ】から登場しています。今回紹介するのは、付着した花粉を落としやすくする機能を備えたシリーズ。ガバッと羽織るだけで、お出かけのハードルをぐっと下げてくれるかも。オフィスで使えそうなきれいめデザインから、休日にぴったりのリラクシーなものまでピックアップ。この春の相棒にしたい注目のラインナップを紹介します。

コンパクト丈 × ゆったり幅が魅力！ Vネック春カーデ

【ハニーズ】「花粉対策Vネックカーディガン」\2,680（税込）

ハニーズから「軽くはたくと花粉が落ちやすくなる『花粉リリース加工』」（公式サイトより）が施されたカーデが登場。ゆったりとしたシルエットが魅力のシンプルデザインで、幅広いコーデに馴染みそうです。すっきりとしたVネックは羽織としてはもちろん、ボタンを留めてプルオーバー風に着こなせそうなのも嬉しいポイント。着回し力が高そうで、花粉の時期から夏場の冷房対策までロングシーズン活躍する予感です。