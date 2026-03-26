静岡市内の百貨店にできた行列。一体何に並んでいるのか？聞いてみると…。



（客）

「静岡初のカレーパン屋さん」



（客）

「まるごと卵が入っているの、あと、とろーりチーズ」



静岡初出店のカレーパン専門店注目の商品は。



（ガラムとマサラ 鈴木 弘二さん）

「グランプリで最高金賞をとったカレーパンでございます」



“今一番おいしいカレーパン”を決める大会で最高金賞をとった「とろとろ煮豚のカレーパン」その味にお客さんは。





（客）「わあすごい。豚の旨みもありつつ辛さもちゃんと際立ってておいしいです」さらに静岡市内にオープンしたSNSで話題を集める100日間限定販売のチーズケーキ専門店。（客）「かわいいよねアニメの世界みたいな感じで」（客）「ちょっとインスタで調べておいしそうだなっていうので」まるでアニメの世界から飛び出してきたようなかわいい見た目。気になる味は？（澤井 志帆 キャスター）「んー！とろけるくちどけがすごく滑らかでクリーミーです」「every.life」は並んでも食べたい。話題沸騰の専門店の人気の秘密を調査します。先週、松坂屋静岡店にできた行列。（客）「静岡初のカレーパン屋さん妻から、ちょうど静岡に行く用事があったんでできたら買ってきてほしいって言われて」（客）「これだけ並んでるの珍しいなと思って。まるごと卵が入っているのと、あと、とろーりチーズ」ここは静岡初出店のカレーパン専門店「ガラムとマサラ」。なんと2025年のカレーパングランプリで最高金賞を受賞した至高のカレーパンが販売されているんです。その名も…「とろとろ煮豚のカレーパン」（澤井 志帆 キャスター）「お～。すごい。煮豚そのまま入っているんですねえー。インパクト大」その味は？（澤井 志帆 キャスター）「カリフワで中のカレーがコクがあっておいしい！この煮豚が食べ応え抜群ですね」（ガラムとマサラ 鈴木 弘二さん）「2日間かけてじっくり煮込んだトロトロの煮豚なんですけれども、これが大きくカットされております」その煮豚とともに38種類のスパイスを使用したピリ辛でコク深いカレーを、店内で発酵させた生地で手包みし、揚げることで、中はもちもち外はサクサクの食感が生まれ、この絶秒なバランスが人気の秘密なんです。（ガラムとマサラ 鈴木 弘二さん）「毎日連日ご盛況をいただきましてですね長い時には3、40分という待ち時間でした」（澤井 志帆 キャスター）「1日どのくらいのカレーパンが売れるんですか？」（ガラムとマサラ 鈴木 弘二さん）「カレーパンだけでも1500個」（澤井 志帆 キャスター）「1日で！？」さらにチーズ好きにはたまらないというカレーパンも。「とろ～り＆ゴロリ2つのチーズを味わうカレーパン」。（澤井 志帆 キャスター）「おお。チーズがゴロゴロ入っている…わあ、たっぷりチーズですチーズおいしいとろけますね。（ガラムとマサラ）「チーズを2種類使用していますが、非常にカレーの引き立て役というチーズになっております」モッツアレラチーズベースのとろ～り食感とチェダーチーズベースのゴロゴロ食感。絶妙なアクセントが生まれチーズ好きにはたまらないカレーパンなんです。列に並ぶお客さんからは…。（客）「いい香りですね」Q.お腹すきますか？「早く買って食べたい」特別にお客さんにも食べていただきました。（客）「サクサク。豚のうま味もありつつ辛さも際立っておいしいです来てよかった」お客さんからも大好評。常時6種類以上のカレーパンが並びますが、今後も新商品が登場するそうでますます目が離せません。続いての話題沸騰の専門店は…。静岡市葵区にある「100日だけのチーズケーキ」。そこには開店前から並ぶお客さんの姿が…。（客）「すごく形かわいくてカラフルでかわいかった」（客）「かわいくてアニメの世界観みたいでかわいくて買いました」お客さんの注目を一身に集めるのがこれ。「まるでアニメの世界から飛び出してきたような"穴あき"のチーズ」が再現されたチーズケーキ。その味は？（澤井 志帆 キャスター）「んー。とろけるくちどけが凄く滑らかでクリーミーです」（Tony Bake 長谷通り店 島田 愉加さん）「ハチミツの優しい甘さと濃厚ながらも後味はスッキリで滑らかなくちどけに仕上げました」砂糖を使用ぜす蜂蜜のやさしい甘さで、北海道産クリームチーズを使った濃厚かつ後味の軽いチーズケーキなんです。プレーンのほかにも宇治抹茶を使用した「極み抹茶」や2種のチョコレートをブレンドした「チョコ」など全5種類。中にはこんな商品も。（Tony Bake 長谷通り店 島田 愉加さん）「待たせしました。ヨーグルトアイスになります」（澤井 志帆 キャスター）「こちらはチーズは使われてないんですか？」（Tony Bake 長谷通り店 島田 愉加さん）「はい。こちらはチーズを使っていなくて、ヨーグルトのアイスケーキになります」（澤井 志帆 キャスター）「ん～甘酸っぱくておいしい。フルーツのおいしさがガツンと感じられるのと、ヨーグルトなのでやっぱりさっぱりしていますね」（Tony Bake 長谷通り店 島田 愉加さん）「クリームチーズケーキの濃厚な味わいが4種類ございますので、1種類はスッキリとさっぱりとお召し上がりいただきたくご用意しました」すべての商品が冷凍販売されているため、好きなタイミングで楽しめるのも魅力の一つです。ふと気になるのがこちらのカレンダー。実は店名にもついている「100日だけ」というのは、ここの最大の特徴で営業期間が限られているんです。（澤井 志帆 キャスター）「閉店まであと94日。このお店自体がなくなっちゃうんですか？」（Tony Bake 長谷通り店 島田 愉加さん）100日限定なので…はい」（澤井 志帆 キャスター）「お店ごとなくなっちゃうんですか？」（Tony Bake 長谷通り店 島田 愉加さん）「はい」“100日限定”というプレミアム感が、さらに付加価値をつける人気のチーズケーキ。食べられるのは6月末まで。今しか食べられないチーズケーキは必見です。続々とオープンする話題沸騰の専門店。ぜひ、この機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。