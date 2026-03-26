トキハは、大分市の学生などと共同で若い世代をターゲットにした本店プロジェクトをスタートさせました。

【写真を見る】「トキハデビュー」しませんか？ 老舗百貨店を学生がプロデュース、リーフレットで届ける新しい魅力

「トキハデビュー」と銘打たれたこのプロジェクトは、若い世代にトキハ本店に足を運んでもらおうと、大分県立芸術文化短期大学の学生らが立ち上げたものです。

今回の企画では、学生たちがトキハ本店の正面玄関のラッピングデザインと、リーフレットの制作を担当。リーフレットには、学生とトキハの若手社員が選んだファッションやコスメなど、若者向けの商品がラインナップされています。

表紙には「トキハに行ってほしい」という願いを込めてひまわりが描かれ、プロジェクト名と同じ「トキハデビュー」の文字が添えられました。

26日はデザインした学生4人がリーフレットを歩行者に配り、トキハへの来店を呼びかけました。

二村心菜さん「自分の作ったデザインがこのように人に伝わっていって、すごくうれしい」

水野はなさん「百貨店へ行ってみようという気持ちに、このリーフレットを手に取って、思ってくれたらうれしいなと思います」

リーフレットは今年5月末までにトキハ本店のほか、大分市内の大学や企業などおよそ20か所で配布されます。