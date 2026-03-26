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優しいが“治せない”医者か、腕は良いが“サイコパス”な医者か…現役医師が語る「究極の選択」の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【同業者の本音】現役医師が自分の家族を診てもらうならどっちの医者？」と題した動画を公開。「優しいが腕は悪い医者」と「サイコパスだが腕の良い医者」という究極の選択について、患者の病状によって選ぶべき医者は異なるとの見解を示した。



動画でひかつ先生は「患者思いだが病気を治せない医者」と「患者思いではないサイコパスだが、病気を治せる医者」という2つの極端な選択肢を提示。どちらの医師にかかるべきかという視聴者からの問いに、「これはね、その方の病気次第です」と断言した。



まず、心臓手術やがんの手術など、治る見込みのある病気の場合については「サイコパスだけど腕のいい医者を選ぶ」と明言。その理由として「病気を治してくれるから」と、治療成績が最優先されるべきだと解説した。



一方で、末期がんの患者など、完治が見込めない場合は、選択の基準が変わると指摘。治療の目的が「治すこと」から「残りの人生（余生）をどう過ごすか」にシフトするため、「優しいお医者さんの方が余生を生きる上では、いいんじゃないかな」と述べた。この場合、精神的なケアや寄り添いが重要になるとの見方を示している。



ただし、腕は良いがサイコパスな医師には注意点もあるという。ひかつ先生は、そうした医師は倫理観が破綻している可能性があり、術後の対応が悪かったり、合併症などのトラブル対応が不十分だったりするリスクがあると警鐘を鳴らした。結論として、自身の病状や治療の目的に応じて、医師を選ぶことの重要性を説いた。