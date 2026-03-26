【合格発表】第39回臨床工学技士国家試験の日程、過去の合格者数・合格率・合格基準

1.第39回臨床工学技士国家試験の実施日程と概要

試験日

2026年（令和8年）3月1日（日）

試験地

北海道、東京都、大阪府、福岡県

受験申し込み期間・提出先

2025年12月１日（月）～19日（金）。公益財団法人医療機器センターに提出する。

受験手数料

3万800円（公益財団法人医療機器センターが指定する銀行・郵便局の口座に振り込む）

合格発表

2026年（令和8年）3月26日（木）午後2時

厚生労働省サイトの資格・試験情報ページ、公益財団法人医療機器センターホームページにて、受験地・受験番号を掲載して発表されました。合格者には合格証書が郵送されます。

＞国家試験合格発表｜厚生労働省

2.第39回臨床工学技士国家試験の結果速報

受験者数 合格者数 合格率 全体 2,396人 1,573人 65.7% 合格者数・合格率

第39回試験の合格率は65.7%で、過去5年間で最低でした。

厚生労働省「臨床工学技士国家試験の合格発表（第35回、第36回、第37回、第38回、第39回）」より作成

配点・合格基準

第39回臨床工学技士国家試験の出題数、配点、合格基準は次のとおりです。

配点を1問1点、合計180点満点とし、108点以上を合格とする。 総得点：108点以上 ／ 180点

3.合格後の免許申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、厚生労働省が管理する臨床工学技士名簿に登録されることで、初めて有資格者としての業務が可能になります。申請から免許証が手元に届くまで時間がかかるので、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。

申請書類の提出先

厚生労働省へ書留で郵送

提出先住所 厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係

〒100-8916

東京都千代田区霞が関1丁目2-2

申請期間

国家試験合格後随時

提出書類

〈必須書類〉

・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの） ・収入印紙 9,000円（申請書内に貼付） ・（外国籍の人のみ）国籍がわかる書類 ・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し ・中長期在留者、特別永住者：住民票の写し

〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉

・​​登録済証明書用はがき（所定の様式） ・85円切手（速達を希望する場合は300円分の切手を追加）

免許登録後、免許証が手元に届くまでは2～3ヶ月ほどかかります。その間に登録済証明書の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は発行してもらいましょう。登録済証明書用はがきは、主に保健所で配布しています。また、オンラインでの発行も可能です。

参照：資格申請案内 ｜厚生労働省

試験に関する問い合わせ先 公益財団法人医療機器センター 試験事業部

〒113-0033

東京都文京区本郷1丁目28番34号 本郷ＭＫビル2階

電話番号：03-3813-8531

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