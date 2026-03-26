春のおでかけに！簡単で華やかな「お弁当おかず」レシピ6選

桜の開花の便りも聞こえ、ぽかぽか陽気がうれしい季節ですよね。そんなときは、お弁当を持っておでかけしませんか？今回は、春のお弁当にぴったりな簡単レシピをご紹介します。彩りもよく、冷めてもおいしいおかずを中心にピックアップ。毎日のお弁当づくりはもちろん、ピクニックや行楽にもおすすめのレシピばかりです！

春らしい彩り豊かな「お弁当」アイデアレシピ

スナップえんどうの豚巻き

旬のスナップえんどうは甘みとシャキシャキ食感が魅力ですよね。定番の肉巻きにすれば、お弁当にもぴったりな一品に仕上がります。



冷めてもおいしく、味がしっかりなじむので作り置きにも◎。少ない材料とシンプルな工程で手軽に作れるのもうれしいポイントです。



油を使わず焼いてヘルシーに仕上げ、味付けはヒガシマル醤油「うどんスープ」を使うので手軽！ 仕上げにおろししょうがを加えることで、さっぱりとした後味に。旬のスナップえんどうのおいしさを存分に楽しめますよ。

いちごがおいしい季節に楽しみたい、春らしいお弁当はいかが？



@ikku.tkyさんは、運動会の振替休日の翌日を「お弁当の日」にしているそうです。娘さんたちのリクエストは「フルーツサンド」！ そこで、いちご・キウイ・オレンジを使った春らしいチューリップサンドに仕上げました。前日に仕込んでおけば、朝はカットするだけで手軽に完成します。



断面がかわいらしく、開けた瞬間に気分が上がる華やかさも魅力。見た目にも春らしく、ピクニックやおでかけにもぴったりです。やさしい甘さと彩りで、特別感のあるお弁当が楽しめますよ。

フルーツサンド弁当｜Instagram（@ikku.tky）詰め方にもコツあり！ひじきと野菜の甘酢つくね弁当

具材を自由にアレンジできる鶏つくねは、お弁当作りの強い味方！ ひじきや枝豆、野菜をたっぷり加えた甘酢仕上げで、彩りも栄養バランスも◎。冷めてもおいしく、お弁当にぴったりの一品です。



春からお弁当作りを始める方も多いのではないでしょうか？ @liplope_kitchenさんは、お弁当の詰め方のコツをリールで分かりやすく紹介しています。朝は詰めるだけにしておけば、毎日無理なく続けられますよね。

ひじきと野菜の甘酢つくね弁当｜Instagram（@liplope_kitchen）桜いなり＆菜の花いなり

@hoshitae_さんは、桜と菜の花のオープンいなりを朝ごはんに、おうちでお花見気分を満喫。朝食をお弁当箱に詰めるだけで、いつもとは違う特別なひとときが楽しめます。



彩りも華やかで、見ているだけで気分が上がる一品。桜のやさしい香りと菜の花のほろ苦さが重なり、甘辛く味付けしたお揚げとも相性抜群です。春を感じる朝ごはんでエネルギーチャージすれば、気分もぐっと上がりそう♪



満開の桜の下で楽しむお花見弁当はもちろん、おうちで気軽に楽しむ“おうち花見”にもぴったりのアイデアです。

桜いなり＆菜の花いなり｜Instagram（@hoshitae_）豚肉ちらし

@_sy_shoko_さんは、差し入れに「豚肉ちらし」を詰めてお届け。



れんこんときゅうりは甘酢漬けでさっぱりと仕上げ、甘酢生姜は市販のものを活用。菜の花はおひたしに、豚肉はしぐれ煮にして、味のバランスをまとめました。

酢飯には人参や椎茸、ごぼうを混ぜ込み、ほんのり甘い錦糸卵を添えてやさしい味わいに。



春らしい彩りのちらし寿司は差し入れにもぴったりで、受け取った方も思わず笑顔になること間違いなしです♪

豚肉ちらし｜Instagram（@_sy_shoko_）

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鶏むね肉の唐揚げ

お弁当といったら大人も子どもも大好きな「唐揚げ」は欠かせないですよね。

@akogohan_recipeさんが紹介するレシピは、鶏むね肉でも驚くほどしっとりジューシーに仕上がります♪



その秘密は、下味に宝酒造の「らくちん！本みりんと清酒のうまみだし」をもみ込むことで、噛むほどおいしい唐揚げに◎ 揚げ焼きで作れるので片付けもラクにできるのがうれしいポイントです。



お弁当にはもちろん、夜ごはんのおかずにもぴったり。つい箸が進むおいしさなので、ごはんは少し多めに用意しておくのがおすすめです。

鶏むね肉の唐揚げ｜Instagram（@akogohan_recipe）レシピ集 | らくちん！本みりんと清酒のうまみだし | 調味料 | 商品紹介 | 宝酒造株式会社

春を「お弁当」に詰めて、でかけよう♪

旬の食材を取り入れた料理や、春モチーフのデコレーションは、それだけで季節の訪れを感じさせてくれます。彩りや香りも楽しみながら、お弁当に詰めておでかけしてみませんか？



春ならではの味わいを、おうちでも外でも気軽に楽しんでみてくださいね♪