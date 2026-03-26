デニーズジャパン（以下、デニーズ）と、日清食品は、共同開発した「完全メシ ジャンバラヤ」「完全メシ 海老グラタン」を3月25日から全国のデニーズ店舗（一部店舗を除く）でグランドメニューとして販売を開始した。

日清食品が展開する「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素（「日本人の食事摂取基準」（2020年版）において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素）とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。

今回、「完全メシ」とファミリーレストラン「デニーズ」がコラボレーションし、「デニーズ」の人気メニュー「ジャンバラヤ」と、復刻を望む声が多く寄せられていた「海老グラタン」を“完全メシ化”し、「デニーズ」の店舗で販売する。



「完全メシ ジャンバラヤ」

「完全メシ ジャンバラヤ」は、スパイシーなピラフに甘みと酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせ、食べ応えのある具材を加えた満足感の高い一皿。「完全メシ 海老グラタン」は、オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合わせてじっくりと焼き上げ、具材にプリプリとした海老を加えたぜいたくな一皿になっている。



「完全メシ 海老グラタン」

日清食品と「デニーズ」の開発チームが丸2年の歳月をかけて、“33種類の栄養素”と“外食ならではのおいしさや満足感”のバランスを細部にまでこだわって調整した自信作になっている。

栄養もおいしさも妥協しない、新しい“外食体験”を、ぜひ楽しんでほしい考え。

「完全メシ ジャンバラヤ」は、スパイシーなピラフに甘みと酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせたジャンバラヤ。海老やブロッコリーなどの食べ応えのある具材を加え、満足感の高い一皿に仕上げた。熱量506kcal、たんぱく質22.8g、脂質16.5g、炭水化物75.3g（糖質64.3g、食物繊維11.0g）、食塩相当量2.9g（推定値）。

「完全メシ 海老グラタン」は、オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合わせ、じっくりと焼き上げた海老グラタン。具材にはプリプリとした海老を加え、ぜいたくな一皿に仕上げた。熱量466kcal、たんぱく質23.1g、脂質11.3g、炭水化物71.9g（糖質65.2g、食物繊維6.7g）、食塩相当量2.5g（推定値）。

［小売価格］

完全メシ ジャンバラヤ：1419円

完全メシ 海老グラタン：1199円

（すべて税込）

［発売日］3月25日（水）

デニーズジャパン＝https://www.dennys.co.jp

日清食品＝https://www.nissin.com/jp