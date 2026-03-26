Image: Raymond Wong / Gizmodo US

AppleがiPhone向けにiOS 26.4をリリースしました（あわせてiPadOS、macOS Tahoe、watchOS、visionOS、tvOSの26.4版も公開されています）。

今回のアップデートでは、新しい絵文字やApple MusicでAIを使ってプレイリストを作れる機能「Playlist Playground」が追加されています。

ところが、そんな必ずしもみんなが使うわけではない新要素のせいで、「私たちがずっと待っていた修正」が変更履歴の中で埋もれてしまっていました。

iOS 26.4で本当に重要なのは「（英語を）すばやく入力したときのキーボード精度を改善」です。

iOS 26以降、以前よりタイプミスが増えたと感じていたなら、すぐに「設定」アプリを開き、「一般」から「ソフトウェアアップデート」に進んでください（もちろん、万が一に備えて先にiPhoneをバックアップしておきましょう）。

アップデート前よりキーボード入力が安定

iOS 26.4 is now out with the most important “fix”: Improved keyboard accuracy when typing quickly



Installing now to see if it’s true pic.twitter.com/FUgpzjecda - Ray Wong (@raywongy) March 24, 2026

iPhone 16 Proにこのアップデートを入れてみたのですが、iPhoneのキーボードはたしかに以前より安定したように感じました。高速で入力したときに、文字をタップしてから反応するまでのもたつきが減っているように見えます（個人的に、かなりいらいらさせられていました）。

自動入力も以前より正確になっているようで、まったく関係のない単語候補が出る回数が減っています。

編集部のほかの人にもiPhone 14 Proで試してもらいました。彼は「これまでだったら変に書き換えられてしまっていたような語をいくつか打ってみたけど、今回はそこまでひどくなかった」と述べています。少し意地悪なテストをしてみた結論として、テキスト入力は「前より良く感じられる」という感じですね。

“少し壊れ気味”だったiPhoneのソフトウェアキーボード

YouTuberのMichi NekoMichiは昨年10月、ソフトウェア側が誤った文字を入力してしまう様子をスローモーションで記録した動画をアップしています。iPhoneのキーボードですばやく入力すると、正しい文字を押しているのに、正しく入力されないのです。

こういったバグ修正は大歓迎です。iOS 27でもさまざまな改善が発表されるといいですね。iOS 27は、2026年6月8日のWWDC 2026で発表される見込みです。

今年の｢WWDC｣は6月8日から。気になる｢強化Siri｣と｢Apple版ChatGPT｣のゆくえ