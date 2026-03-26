窃盗事件を起こした元タレントの坂口杏里容疑者（３５）が、最近もさまざまなトラブルを抱えていたという。

坂口容疑者は１７日に東京・八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されたことが２４日、明らかになった。店員に取り押さえられ、駆け付けた署員に引き渡された。本人は容疑を認めているという。

２００８年に芸能活動をスタートさせ、主にバラエティー番組で活躍。１３年に母で女優の坂口良子さんを亡くした後、波乱万丈の人生を歩むようになった。

１６年１０月にセクシー女優に転身し、１７年９月に芸能界引退を発表した。プライベートでは２度のスピード結婚と離婚を経験。ホストとの不安定な交際を報じられるなど、爐騒がせキャラ瓩浸透していった。

ＳＮＳなどではたびたび金欠ぶりを発信。２４年末にはインスタグラムにＰａｙＰａｙのアカウントを掲載し、フォロワーに金銭支援を求める投稿をしたこともあった。

遊んでいただけではなく、キャバクラやガールズバーなど夜の世界で懸命に働く姿も見せてきたが、かねてトラブルも起きていた。

「これまで知人らから『ウチで働きなよ』と助け舟を出されてきた。それでも実際に働き出すと、仕事仲間との間でトラブルが起きて、仕事は長く続かない。女性従業員と折り合えないこともあった。芸能界を引退したはずだけど、周囲から注意されると『なんで芸能人の私がこんなことを言われなくちゃいけないの』『こんな小娘に』などと不満をぶちまけることも。オーナーらから一般人を下に見る言動を注意されても、反発していた」（知人）

坂口容疑者は昨年１１月から東京・新宿２丁目の飲食店で働いていた。当人を爛泪洵瓩箸靴童曚辰討い親嬰垢離ーナーは今月８日、ＴｉｋＴｏｋを更新。坂口容疑者が同店を辞めたことを報告し、その理由について「スタッフとのコミュニケーショントラブル」と説明した。すでに連絡を取り合っておらず、「彼女が一体今、何やっているのかとか、どこに住んでるのかも全然把握してないです」という。

手を差し伸べる人が現れても、そのたびにトラブルが起きていたということか。