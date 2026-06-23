食後は横になって寝たり、椅子に座りっぱなしでいたり、ついダラダラとしてしまいがち。けれど、体を動かさずにいると、食後高血糖を招いたり、消化不良を起こしてしまうリスクがあるという。では、どうすればいいのか？ 日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さんに解説してもらう。食後は少しでもいいので体を動かす食事を摂