９人組ダンスボーカルグループ「超特急」のユーキが２２日、急性虫垂炎と診断されたため、２３日以降に出演予定だったイベント２本を欠席することを公式サイトで発表した。サイトによると「弊社所属超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます。以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」とし、２３日と２５日に出演予定だったイベ